قلق من انخفاض معدل الانجاب في فرنسا

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي أن معدل الانجاب انخفض الى ما دون الحد المطلوب وهو طفلين لكل امرأة وان عام 2013 شهد أقل نمو سكاني خلال عشر سنوات.

ووصل عدد سكان فرنسا الى 66 مليونا في أول ينايرعام 2014 بزيادة قدرها 280 ألف فرد فقط اي 0.4 في المئة عن العام السابق. وقال مكتب الاحصاء أن هذا كان أضعف معدل نمو منذ عام 2000 بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وانخفض المعدل الاجمالي للخصوبة عام 2013 الى 1.99 طفل للمرأة من 2.01 عام 2012 و2.03 عام 2010. ويعتبر الحفاظ على معدل 2.1 طفل لكل امرأة ضروريا للنمو السكاني بخلاف المهاجرين.

ورغم ان فرنسا تحتل المركز الثاني في معدل الانجاب في الاتحاد الاوروبي بعد ايرلندا التي وصل معدل الخصوبة فيها الى 2.05 عام 2011 فان هذا الانخفاض يشير الى ان ثاني اكبر اقتصاد في أوروبا ربما يخسر عاملا اعتبر طويلا انه من عوامل قوته.

وخلافا لالمانيا قاطرة الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي التي يعتمد اقتصادها بقوة على الصادرات يركز النموذج الفرنسي على الاستهلاك المحلي الذي يدعمه نمو سكاني قوي كمحرك رئيسي للاقتصاد.