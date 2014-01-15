أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قلق من انخفاض معدل الانجاب في فرنسا

Google+ Print
قلق من انخفاض معدل الانجاب في فرنسا قلق من انخفاض معدل الانجاب في فرنسا

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي أن معدل الانجاب انخفض الى ما دون الحد المطلوب وهو طفلين لكل امرأة وان عام 2013 شهد أقل نمو سكاني خلال عشر سنوات.

ووصل عدد سكان فرنسا الى 66 مليونا في أول ينايرعام 2014 بزيادة قدرها 280 ألف فرد فقط اي 0.4 في المئة عن العام السابق. وقال مكتب الاحصاء أن هذا كان أضعف معدل نمو منذ عام 2000 بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وانخفض المعدل الاجمالي للخصوبة عام 2013 الى 1.99 طفل للمرأة من 2.01 عام 2012 و2.03 عام 2010. ويعتبر الحفاظ على معدل 2.1 طفل لكل امرأة ضروريا للنمو السكاني بخلاف المهاجرين.

ورغم ان فرنسا تحتل المركز الثاني في معدل الانجاب في الاتحاد الاوروبي بعد ايرلندا التي وصل معدل الخصوبة فيها الى 2.05 عام 2011 فان هذا الانخفاض يشير الى ان ثاني اكبر في أوروبا ربما يخسر عاملا اعتبر طويلا انه من عوامل قوته.

وخلافا لالمانيا قاطرة الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي التي يعتمد اقتصادها بقوة على الصادرات يركز النموذج الفرنسي على الاستهلاك المحلي الذي يدعمه نمو سكاني قوي كمحرك رئيسي للاقتصاد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد

خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد

بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب

بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

درويش: استثمارات صينية في صناعة المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية للقناة

درويش: استثمارات صينية في صناعة المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية للقناة