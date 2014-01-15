من الأجمل بتصاميم طوني ورد؟

لمع اسم المصمم طوني ورد كواحد من أبرع المصممين اللبنانيين حتى أصبح المصمم المفضل لدى العديد من النجمات العربيات، كما نشاهد تصاميمه على السجادة الحمراء لأكبر محافل الموضة في العالم.

وقّع طوني ورد عدداً من إطلالات المذيعة المتألقة ريا أبي راشد، منها: إطلالتها الأخاذة بفستان فضي جميل على السجادة الحمراء لمهرجان "دبي" السينمائي، وإطلالتها الجميلة بفستان أصفر ناعم على مسرح برنامج "Arabs Got Talent"، كما ظهرت مذيعة برنامج "رقص النجوم" كارلا حداد بعدة إطلالات بتوقيع المصمم المبدع.

ملكة جمال الكون لعام 2012 Olivia Culpo هي من أكبر المعجبات بتصاميم طوني ورد، حيث تحرص على اختيار أجمل تصاميمه لتظهر بها في المناسبات المختلفة، مثل: حفل الأوسكار، وحفل تتويج ملكة جمال الكون لعام 2013، ويبدو أن المصمم طوني ورد يحب أن يلبس أجمل السيدات في العالم، إذ جمع ملكات الجمال المشاركات في حفل ملكة جمال الكون على منصة عرضه الذي أقيم في أسبوع موسكو للموضة من بينهن ملكة جمال لبنان الجميلة كارين غراوي.

أما نجمات السجادة الحمراء فقد عرفت Kelly Osbourne كواحدة من أكبر المعجبات بتصاميم طوني ورد، حيث تظهر متألقة بتصاميمه في حفل الأوسكار من كل عام، كما يحظى المصمم بشعبية كبيرة بين النجمات الأسيويات أيضاً.

شاهدي معنا أجمل تصاميم المصمم اللبناني الشهير طوني ورد وأخبرينا برأيك.



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