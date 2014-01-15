إطلالات خاصة بالمحجبة الحامل لهذا الموسم

تعاني النساء الحوامل القلق من المظهر الخارجيّ، خلال فترة الحمل، بسبب الزيادة الملحوظة في وزن الجسم المترافق مع تغيّر في الشكل، ما يجعلهن يعشن فترة من الحيرة. وتزداد نسبة القلق لدى النساء المحجبّات في ظلّ التزامهنّ بمعايير محددة لاختيار الملابس وغطاء الرأس. "سيدتي نت" اختارت عدداً من الإطلالات اليومية الخاصّة بالمرأة المحجبة الحامل، بما يضمن ظهورها بشكل أنيق ومحتشم، بمعيّة خبيرة المكياج وستايلات الحجاب مها خالد، التي اختارت ستايل الملابس والحجاب، كما قدّمت لنا بعض النصائح.

إليك النصائح الخاصة بإطلالتك في فترة الحمل:

ـ ابتعدي عن ارتداء الملابس الضيّقة رغبة في المظهر النحيف؛ فهذا اختيار غير سليم للمرأة الحامل من الجانب الصحي والشكلي، لأنه يحدّ من أناقتك بشكل كبير.

ـ لدى السيدات الشرقيات بشكل عام، تتمركز الزيادة في الوزن عند منطقة الوركين. وللتخفيف من أثر ذلك، احرصي على ارتداء القمصان والجاكيتات الطويلة التي تغطي تلك المنطقة وتضفي طولاً محبباً.

كما أنصحك بارتداء الملابس المقلمة بخطوط طوليّة لا عرضية.

ـ إذا كنت من السيدات اللاتي يزداد وزنهن بصورة كبيرة خلال الحمل، اعمدي إلى اختيار الملابس الداكنة، من أجل التقليل من حجم الجسم.

ـ إذا كنت من السيدات اللاتي يزداد وزنهن بصورة معتدلة خلال الحمل، فالمجال مفتوح أمامك لاختيار ملابس ذات ألوان مشرقة، تضفي تألقاً على بشرتك.

ـ حاولي تجنب الملابس أو الحجابات ذات الطبعات الكبيرة أو الزركشات والتطريزات المتعددة، لأنها تزيد من حجم الجسم والوجه.

ـ لحجاباتك في فترة الحمل، اعمدي إلى اختيار الحجابات القطنية، لأنها خفيفة على الرأس وتعطيك التهوية التي تحتاجينها. حاولي تجنب الحجابات المصنوعة من الساتان أو التي تحتاج إلى التثبيت بدبابيس عديدة.

ـ لمعالجة زيادة الوزن الظاهرة على وجهك، سواء على الخدود أو الذقن، حاولي أن تربطي حجابك من الأعلى إلى الأسفل بطريقة تخفي جزءاً من الخدين وتغطي الرقبة. ستايل الحجاب التركي مثلاً مناسب جداً، لأنه يضفي طولاً على الوجه.

ـ ابتعدي عن ستايلات الحجاب التي تحدد منطقة الرقبة وتعطي حجماً إضافياً للرأس، كالإسبانش أو التيربن، لاسيما إذا كنت من السيدات اللواتي تزداد أوزانهن خلال الحمل بصورة كبيرة.

ستايل الملابس والحجابات: مها خالد، حجاب كلينيك أبوظبي

الملابس والحجابات تقدمة: محل بيلوش فاشن، أبوظبي

مكياج العارضة: صالون بولش للعناية بالأظافر وأكثر

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