تعرّفي على حملة miu miu لربيع 2014

لحملة ميو ميو لربيع عام 2014، استوحت المصمّمة ميوتشيا برادا أفكارها من عالم هوليوود الصاخب، من أجل البحث عن الفتيات اللواتي باستطاعتهن تجسيد فكرتها الجديدة لهذا الموسم. ويبدو أن النجمات الصاعدات مثل إيل فانينغ وبيلا هيثكوت ولوبيتا نيونغ وإيليزبث أولسين كنّ الخيار الأمثل بالنسبة إليها. إذ وضعت كلّ فتاة من الفتيات لمسة خاصة بها على القطع الجريئة التي تقدّمها هذه المجموعة، ولذلك تمّ التقاط صورهنّ كلّ واحدة على حدى. الأزياء اتسمت بأنماطها الشبابية المرحة وألوانها الزاهية التي تتلاءم وانتعاش هذا الفصل.

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