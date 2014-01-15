تزاحم شديد للتصويت على الدستور فى مدرسة أسماء بنت أبى بكر بسوهاج

توافدت منذ صباح اليوم أعداد كبيرة من المواطنين للتصويت على الدستور فى مدرسة أسماء بنت أبى بكر بمحافظة سوهاج، مما أدى إلى تزاحم شديد بين المواطنين، والذين يقفون فى الطوابير للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، قال المستشار حامد النجار، رئيس اللجنة بمدرسة أسماء بنت أبى بكر، إن الأمور تسير بشكل طبيعى داخل اللجنة، رغم التزاحم الشديد من المواطنين ولا توجد أى مشاكل داخل اللجنة من قبل المواطنين، فيما تقوم قوات الجيش بتنظيم الطوابير .

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