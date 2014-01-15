أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تزاحم شديد للتصويت على الدستور فى مدرسة أسماء بنت أبى بكر بسوهاج

Google+ Print
تزاحم شديد للتصويت على الدستور فى مدرسة أسماء بنت أبى بكر بسوهاج تزاحم شديد للتصويت على الدستور فى مدرسة أسماء بنت أبى بكر بسوهاج

توافدت منذ صباح اليوم أعداد كبيرة من المواطنين للتصويت على الدستور فى مدرسة أسماء بنت أبى بكر بمحافظة سوهاج، مما أدى إلى تزاحم شديد بين المواطنين، والذين يقفون فى الطوابير للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، قال المستشار حامد النجار، رئيس اللجنة بمدرسة أسماء بنت أبى بكر، إن الأمور تسير بشكل طبيعى داخل اللجنة، رغم التزاحم الشديد من المواطنين ولا توجد أى مشاكل داخل اللجنة من قبل المواطنين، فيما تقوم قوات الجيش بتنظيم الطوابير .

لمزيد من أخبار المحافظات ..

بالصور.. قائد الجيش الثانى يتفقد لجان الاستفتاء فى بورسعيد

محافظ أسوان يوافق على نقل "مغتربى أبو سمبل" بالمجان للإدلاء بأصواتهم

تسلم الأيادى تشعل حماس الناخبين فى التوجه للجان التصويت بالمنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365