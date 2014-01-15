أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استبعاد 16 موظفًا يوجهون الناخبين للتصويت بـ"لا" فى الشرقية

Google+ Print
استبعاد 16 موظفًا يوجهون الناخبين للتصويت بـ"لا" فى الشرقية استبعاد 16 موظفًا يوجهون الناخبين للتصويت بـ"لا" فى الشرقية

أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، أنه تم استبعاد 16 موظفًا من العاملين بلجان الاستفتاء على الدستور لتدخلهم فى توجيه الناخبين بالتصويت بـ"لا"، كما تم ضبط أحد الأشخاص يوزع أموالاً فى منيا القمح.

وأشار المحافظ خلال اجتماع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات متابعة الاستفتاء اليوم الأربعاء، إلى القبض على 17 شخصًا فى مظاهرات العاشر من رمضان والزقازيق التى قام بها جماعة الإخوان أمس.

وأضاف عبد العزيز أن نسبة التصويت بمدينتى العاشر من رمضان والزقازيق بلغت 65%، فى حين سجلت نسبة المتوسط العام بالمحافظة 40% حتى إغلاق اللجان أمس، مؤكدًا أن رجال الأعمال ساهموا فى زيادة نسب التصويت بمنحهم إجازات للعاملين بالتناوب.

وتابع عبد العزيز أنه تمت إضافة لجنتين فرعيتين للوافدين بالزقازيق والعاشر من رمضان لزيادة الأعداد عن المتوقع بنسبة كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365