استبعاد 16 موظفًا يوجهون الناخبين للتصويت بـ"لا" فى الشرقية

أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، أنه تم استبعاد 16 موظفًا من العاملين بلجان الاستفتاء على الدستور لتدخلهم فى توجيه الناخبين بالتصويت بـ"لا"، كما تم ضبط أحد الأشخاص يوزع أموالاً فى منيا القمح.

وأشار المحافظ خلال اجتماع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات متابعة الاستفتاء اليوم الأربعاء، إلى القبض على 17 شخصًا فى مظاهرات العاشر من رمضان والزقازيق التى قام بها جماعة الإخوان أمس.

وأضاف عبد العزيز أن نسبة التصويت بمدينتى العاشر من رمضان والزقازيق بلغت 65%، فى حين سجلت نسبة المتوسط العام بالمحافظة 40% حتى إغلاق اللجان أمس، مؤكدًا أن رجال الأعمال ساهموا فى زيادة نسب التصويت بمنحهم إجازات للعاملين بالتناوب.

وتابع عبد العزيز أنه تمت إضافة لجنتين فرعيتين للوافدين بالزقازيق والعاشر من رمضان لزيادة الأعداد عن المتوقع بنسبة كبيرة.