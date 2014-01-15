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الوفد بأسيوط: إلغاء الشياخات أثر فى عملية التصويت.. وندرس رفع دعوى قضائية

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الوفد بأسيوط: إلغاء الشياخات أثر فى عملية التصويت.. وندرس رفع دعوى قضائية الوفد بأسيوط: إلغاء الشياخات أثر فى عملية التصويت.. وندرس رفع دعوى قضائية

أكد حزب الوفد بأسيوط أن غرفة العمليات التابعة للحزب رصدت عدداً من المشكلات المتعلقة بالتصويت بالحروف الأبجدية والرقم القومى، حيث تشتيت أصوات العائلة الواحدة على العديد من اللجان المختلفة متابينة المسافات، مما سيؤثر على نسبة التصويت، خاصة فى محافظات الصعيد، ومنها محافظة أسيوط، بجانب انتشار الخصومات الثأرية فى العديد من القرى والمراكز، مما سيؤثر على تصويت مئات العائلات فى الانتخابات التى فقدت لجانها الانتخابية بسبب إلغاء نظام الشياخات فى التصويت.

وأكد عقيل إسماعيل عقيل، القيادى بوفد أسيوط، أن الحزب سوف يدرس رفع دعوى قضائية للرجوع إلى نظام الشياخات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأن هناك كثيراً من المواطنين خرجوا للتصويت على الاستفتاء، ولم يجدوا أسماءهم ومنعتهم ظروفهم، خاصة مع انتشار الخصومات الثأرية وارتفاع نسبة الأمية وبعد المسافات من التصويت، مع ملاحظة عدم خروج النساء بكثافة فى القرى والمراكز والنجوع والعزب لذات الأسباب، وأكد عقيل أن هذا النظام يحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم الدستورية.

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