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عمليات العدل: لم نتلق الا شكوى واحدة لمحاولة إرهاب للناخبين بكرداسة

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عمليات العدل: لم نتلق الا شكوى واحدة لمحاولة إرهاب للناخبين بكرداسة عمليات العدل: لم نتلق الا شكوى واحدة لمحاولة إرهاب للناخبين بكرداسة

 

أرشيفية

أكدت غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، أن عملية الإقبال من جانب جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، تسير بصورة طبيعية ومنتظمة في مختلف لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر قضائي مسئول بغرفة العمليات، إنه لم ترد أية شكاوى حتى ظهر اليوم سوى الواقعة المتعلقة بقيام بعض العناصر الإجرامية بإطلاق أعيرة نارية في الهواء أمام مقر إحدى لجان مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، في محاولة لإرهاب الناخبين وابعادهم عن مقر اللجنة، لافتًا إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة تعاملوا على الفور مع الموقف، وتم مواصلة عمل اللجنة بصورة طبيعية وتأمين الناخبين.

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