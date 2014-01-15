مقتل أحد أمراء الدولة الاسلامية في سوريا على يد مقاتلين معارضين

قتل “أمير” في الدولة الاسلامية في العراق والشام في شمال غرب سوريا بإطلاق نار عليه من مقاتلين معارضين اليوم الاربعاء، في هجوم يأتي وسط معارك عنيفة تدور منذ ايام بين هذا التنظيم الجهادي وتشكيلات اخرى من المعارضة السورية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان وكما جاء بالوكالة الفرنسية.

و افرجت الدولة الاسلامية المرتبطة بالقاعدة، عن عشرات المقاتلين الذين احتجزتهم خلال الايام الماضية في الرقة (شمال)، بحسب المرصد الذي اشار الى تعرض المدينة اليوم الاربعاء لقصف جوي من طيران النظام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “قتل أبو البراء البلجيكي، وهو أمير الدولة الاسلامية في العراق والشام في مدينة سراقب (في محافظة ادلب)، بإطلاق نار عليه صباح اليوم في الحي الشمالي من المدينة”.

واشار الى ان “مقاتلين من الكتائب الاسلامية تسللوا الى المدينة وتمركزوا في أحد الابنية، واطلقوا النار على أبو البراء خلال تنقله مع مجموعة تابعة له”، مشيرا الى مقتل أحد عناصر هذه المجموعة واصابة آخر.

وتعد سراقب ابرز معقل للدولة الاسلامية في ادلب، وتشهد منذ ايام معارك بين عناصرها ومقاتلي المعارضة الذين يحاولون السيطرة عليها.

واوضح ان “أبو البراء” هو “بلجيكي من اصل جزائري، وتوعد في الايام الماضية باللجوء الى السيارات المفخخة” في حال تواصل المعارك بين عناصر الدولة الاسلامية ومقاتلين من المعارضة السورية.

ولجات “الدولة الاسلامية” في ردها على المجموعات التي تقاتلها وابرزها “الجبهة الاسلامية” و”جبهة ثوار سوريا” و”جيش المجاهدين”، الى عمليات انتحارية عدة، غالبيتها بسيارات مفخخة، تسببت بمقتل العشرات.