البورصة تربح 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات ثاني أيام الاستفتاء

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب محدودة لدى إغلاق تعاملات ، اليوم الأربعاء، في ثاني أيام الاستفتاء على الدستور متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح من المستثمرين الأجانب ظهرت فى النصف الثاني من جلسة التداول بعد سلسلة إرتفاعات قياسية سجلتها الأسهم على مدار الجلسات الماضية تفاؤلا بالدستور الجديد.

وربح راسمال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3,1 مليار جنيه ليصل الى مستوى 6,444 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2,799 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة/إيجي اكس 30/ بنحو 03,0 فى المائة ليصل الى مستوى 53,7198 نقطة كما زاد مؤشر الاسهم الصغيرة و المتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 19,0 فى المائة ليصل الى 16,570 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الاوسع نطاقا والذى أضاف نحو 36,0 فى المائة الى قيمته ليصل الى مستوى 06,969 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق بدأت على إرتفاع قوي استكمالا للصعود الذي سجلته بالامس احتفاء بأجواء الاستفتاء على الدستور الجديد، إلا أن شرائح من المستثمرين خاصة الأجانب فضلت البيع لجني الارباح ما أدى إلى تقلص مكاسب السوق فى النصف الثاني من جلسة التداول.

من جانبه قال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الاوراق المالية إن الأسهم سجلت إرتفاعات قياسية على مدار الجلسات الماضية، ونجح المؤشر في تخطي كافة نقاطة المقاومة أمامه بدعم من القوى الشرائية والتفاؤل بالاوضاع السياسية والاقتصادية لمصر بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور.

وأضاف انه من الطبيعي أن يتجه المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح، متوقعا أن يعاود السوق إرتفاعه من جديد في النصف الثاني من جلسة الغد، مشيرا إلى ان مستوى 7100 نقطة سيمثل نقطة إرتداد قوية للسوق نحو الارتفاع.

وأشار إلى أن بعض الاسهم شهدت إرتفاعات انتقائية اليوم منها أوراسكوم للاتصالات وبعض اسهم المضاربات.

أ ش أ