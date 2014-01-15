حماس تحمل فتح مسئولية انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق كوادرها بالضفة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حركة فتح والرئيس محمود عباس المسئولية الكاملة عن الاعتقالات والاعتداءات اليومية التى تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بحق كوادرها فى الضفة الغربية، معتبرة ذلك "محاولة لتسميم الأجواء وتعكيرها والعمل على إفشال كل المبادرات التى قدمتها من أجل تحقيق المصالحة"، على حد قولها.

وقال الناطق باسم حماس فوزى برهوم، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء إن "تزامن هذه الهجمة الشرسة على حماس مع تغول الاحتلال عليها وعلى أنصارها والأهل فى الضفة واستهداف المقاومة وقياداتها مؤشر خطير ودليل على التنسيق العالى والمشترك بينهما فى الاستمرار فى تصفية الحركة واستئصال مقاومة شعبنا".

وأضاف أنه فى الوقت الذى تقدم فيه حماس والحكومة الفلسطينية فى غزة يوميا مرونة عالية فى التعامل مع فتح وقياداتها ومؤسساتها، تقدم أجهزة أمن فتح فى الضفة على حملة اعتقالات واسعة طالت طلبة الجامعات وقيادات وإعلاميين.

وأشار إلى أن "هذا الاستهداف المزدوج والمركب يأتى بين يدى جولات (وزير الخارجية الأمريكى جون) كيرى المكوكية لفرض مشروع إطار وخطة جهنمية على شعبنا لتصفية قضيته وكسر إرادته والتى يجب أن يتصدى لها كل أبناء شعبنا ومكوناته وبكل الطرق مهما بلغت التضحيات".

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