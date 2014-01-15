"إيران" و"كوبا" تبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 15-01-2014 13:39

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا وأمريكا، مجيد تخت روانجي، مساعد الخارجية الكوبي للشؤون الدولية، أبلادو مورنو، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وهافانا.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم أن روانجي أشار خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات بين إيران وكوبا كبلدين صديقين ومن الأعضاء النشطاء في حركة عدم الانحياز، معلنا استعداد طهران للمزيد من التعاون مع هافانا والمشاورات بين مسؤولي البلدين في الأصعدة الدولية والمنظمات الإقليمية والعالمية.

واستعرض مواقف إيران للتعاون والتعاطي الإيجابي مع جميع دول العالم خاصة الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية، واصفا برنامج الحكومة الإيرانية بأنه يأتي في مسار المزيد من تعزيز وتطوير العلاقات مع هذه المنطقة وخاصة كوبا.

من جانبه أشار مساعد وزير الخارجية الكوبي إلى العلاقات الطيبة بين بلاده وإيران، خاصة في القضايا الدولية والمنظمات ذات الصلة.

وهنأ مورنو بالاتفاق النووي الأخير بين إيران ومجموعة السداسية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا)، معربا عن ثقته بقدرة الدبلوماسيين الإيرانيين على تحقيق مكاسب كبرى.

وبحث الجانبان في المزيد من المشاورات ونقل الخبرات للتعاون أكثر فأكثر في إطار حركة عدم الانحياز وسائر المنظمات الدولية والإقليمية.