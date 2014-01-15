"الداخلية بغزة" تنفي إغلاق إسرائيل معبر بيت حانون وطلبها من الأجانب مغادرة القطاع

كتب : أ ش أ منذ 37 دقيقة

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، الأنباء التي تم تداولها حول إبلاغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأجانب بمغادرة قطاع غزة وإغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية بغزة إياد البزم في تصريح صحفي اليوم "لا صحة لما ورد حول إبلاغ الاحتلال للأجانب الموجودين في قطاع غزة بمغادرة القطاع حتى الساعة 12 ظهرا وإغلاق معبر بيت حانون"، وأضاف أنه "تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي أكدت عدم صحة هذه الأخبار".

وحذر البزم من نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، داعيا وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد إلى عدم نشر أي خبر، إلا بعد تأكده من قبل مصدر رسمي، وأكد أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات اللازمة بكل شدة مع من يروج مثل هذه الإشاعات.