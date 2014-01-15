أجنبي يقتحم مصلى النساء في المسجد النبوي مدعيا أنه "النبي المرسل"

كتب : أ ف ب منذ 16 دقيقة

اقتحم وافد من بلد غير عربي مصلى النساء في المسجد النبوي في المدينة المنورة غرب السعودية، أمس مدعيا أنه "النبي المرسل".

وذكرت مواقع إلكترونية عدة أن وافدا من جنسية غير عربية في العشرينات من العمر اقتحم مصلى النساء في المسجد، مطلقا "ألفاظا غريبة" مثل قوله إنه "النبي المرسل" وإنه "مجرم في ساحة قصاص".

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية في المسجد تمكنت من القبض عليه وتسليمه لقسم شرطة المنطقة المركزية، وتابعت أن الجهات الأمنية تعتقد بأن هذا الشاب "يعاني اعتلالات صحية غير معروفة"، مشيرة إلى تحويله إلى الأقسام المختصة لمعرفة الأسباب أو الدوافع وراء سلوكه هذا.