كيف كان مكياج النجمات في Golden Globes After Party؟

ككل عام تنطلق حفلة Golden Globes لتوزيع الجوائز للنجوم والنجمات عن أفضل آداء للعام . وبالطبع تطّل النجمات في هذا الحفل بأجمل الإطلالات التي تلفت نظر الجميع.

ولكن بعد هذا الحدث تعود أيضاً النجمات لتظهرن في حفل بعد توزيع الجوائز بلوك مختلف ومميّز فكيف كانت إطلالاتهن إذاً:

Taylor Swift: ببشرة بورسلانية، أطلت تايلور، مع مكياج يعتمد على الأي لاينر وأحمر الشفاه الأحمر الصارخ.

Nina Dobrev: أطلت نينا بمكياج جذاب أبرز لون بشرتها الحنطي، مع ظلال دخانيّة ورموش اصطناعية وشفاه طبيعية.

Vanessa Hudgens: تألقت فانيسا بمكياج مميّز من خلال اعتمادها الظلال الدخانية والخدود البرونزيّة والشفاه الطبيعية.

Emma Watson: أطلت إيما بمكياج منعش، إذ وضعت الماسكرا والقليل من أحمر الشفاه الزهري.

Sofia Vergara: لفتت الأنظار صوفيا بعينيها اللوزتين، حيث الأي لاينر المشطوح وأحمر الشفاه الفريزي.

Nikki Reed: اعتمدت نيكي مكياج Nude طبيعيّاً وكثفّت الماسكرا.

Julianne Hough: تألقت جوليان بمكياج مشمشي، باعتمادها الظلال المعدنية الفاتحة وأحمر الشفاه الزهري الممزوج بالبيج.

Miranda Kerr: اعتمدت ميراندا كير مكياجاً زادها عمراً، من خلال ترك ملامح الوجه غير محدّدة ووضع أحمر شفاه منعش.

Lady Gaga: بإطلالة ذهبية مميّزة أطلت الليدي غاغا وكالعادة أخذ الجميع وقته للتعرف عليها فهي النجمة الأكثر جدلاً بمكياجها ولو كان طبيعياً .

أي إطلالة أعجبتك أكثر؟

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