7 خطوات لتهيئة الأظافر قبل الطلاء

هل تشعرين بأنك غير راضية عن طلاء أظافرك؟ هل تظهر أظافرك في كل مرة وكأن طلاءها غير مستوٍ أو متناغم مع الأظافر؟ وهل تستمر معاناتك مع الطلاء غير المثالي حتى مع شراء أنواع جديدة من الطلاء؟ إذا كنت تعانين من هذه المشاكل فالمشكلة تكمن في أظافرك لا في الطلاء.

فالأظافر تحتاج إلى تهيئة مسبقة قبل طلائها حتى تكون النتيجة أظافر غنية بطلاء مستوٍ ومتناغم وخالٍ من الشقوق أو العيوب.

ولأفضل تهيئة للأظافر، "سيِّدتي نت" يقدم لك هذه الخطوات:

1. بداية، أنت بحاجة إلى تنظيف يديك جيداً، لذا اغسليهما وجففيهما.

2. إذا كان هناك أيّ آثار باقية لطلاء قديم، قومي بالتخلص منها.

3. استخدمي المبرد لتسوية الأظافر، ثمّ استخدمي الوجه الثاني لتنعيم الأظافر.

4. ضعي طبقة من كريمك المرطب الخاص على الجلد المحيط بالأظافر، واتركي يديك لمدة دقائق حتى يتم امتصاص الكريم، ثم قومي بتعزيزها بطبقة ثانية من الكريم المرطب.

5. ضعي يديك في وعاء مملوء بالماء الدافئ لمدة دقائق، ثم أزيلي أيّ زوائد ظفرية على الجلد المحيط بالأظافر بواسطة المقصّ الخاص بذلك.

6. والآن، أظافرك جاهزة للطلاء؛ لذا قومي بوضع كمية صغيرة جداً من الطلاء على طرف الفرشاة وحرّكيها على أظافرك من أعلى إلى أسفل. كرّري هذه العملية على ركني أظافرك، ولكن يجب ألا تتجاوز عملية التلوين الأولى هذه أكثر من ثلاث لمسات.

7. إذا كنت تحبين اللون الغني، يمكنك تكرار طلاء أظافرك بطبقة خفيفة أخرى بعد جفاف الطبقة الأولى؛ فالطبقات الخفيفة ستكون أكثر رقة من طبقة واحدة سميكة.

تابعي هنا: