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سيدورف يصل إيطالبا الأربعاء لتدريب ميلان

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سيدورف يصل إيطالبا الأربعاء لتدريب ميلان سيدورف يصل إيطالبا الأربعاء لتدريب ميلان

أ ش أ - أكد نادي ايه سي ميلان الايطالي أن الهولندي كلارينس سيدورف سيصل اليوم الأربعاء الى إيطاليا قبل تقديمه كمدير فنى للنادى.

وكان الروزينيرى قد أقال مدربه ماسيميليانو اليجري أمس الأول الاثنين بسبب الاداء المحبط في الموسم الحالي وأعلن سيدورف بعد 24 ساعة اعتزاله اللعب فى ناديه البرازيلى من اجل تولى المسئولية الفنية عن النادى الايطالي.

وذكر ميلان فى بيان مقتضب على موقعه الرسمى "هناك توقعات كبيرة قبل وصول كلارينس سيدورف الى ميلان اليوم لبدء مغامرة جديدة، فلنراك سريعا ياكلارينس".

من ناحية أخرى شكك أسطورة النادي السابق الهولندي ماركو فان باستن في قرار ميلان بتعيين سيدورف كمدير فنى.

وقال فان باستن لشبكة "أن أو أس" اليوم "لقد لجأوا لسيدورف، وهو امر مفهوم الى حد ما ولكنها ايضا مخاطرة كبيرة".

واضاف "لايمكنك ان تعرف كيف سيتكيف مع الوضع ويقوم بحله. انه ليس القرار الاكثر حكمة من وجهة نظرى ولكننى ليس الشخص المسئول عن اتخاذ القرارات".

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