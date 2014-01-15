وصول فريق من خبراء المفرقعات للجان استفتاء إمبابة

وصل منذ قليل فريق من خبراء المفرقعات لتأمين مدارس الاستفتاء على الدستور، فى لجان إمبابة والوراق، حيث نظم الفريق نفسه إلى فرق مقسمة بحيث يتواجد واحد بداخل كل مدرسة، حتى لا يتم إثارة ذعر المواطنون فى اللجان.

من جانب آخر أطلقت بعض النساء "الزغاريد " تعبيرا عن سعادتهم بالاستفتاء على الدستور فى مظاهر احتفاليه لم تشهدها لجان الاستفتاء من قبل، وقالت إحدى السيدات "لليوم السابع"، "الواحد أول مرة يحس بالسعادة دى وهو بيقول رأيه من سنين".

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