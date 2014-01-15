عمليات "قومى المرأة": تلقينا 90 شكوى خلال اليوم الأول من الاستفتاء

تلقت غرفة العمليات الخاصة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة 90 شكوى، خلال اليوم الأول من الاستفتاء، حيث استقبل المكتب عدد (39 ) شكوى من محافظة القاهرة بنسبة 47.56% من مجموع الشكاوى، وتلتها محافظة الإسكندرية بعدد (11) شكوى بنسبة 13.41%, ثم جاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الثالثة بعدد (8) شكاوى بنسبة 9.76%, أما الأقصر فعدد الشكاوى الواردة منها هو(7 )شكاوى بنسبة 8.54% تليها محافظة الغربية بعدد (4) شكاوى بنسبة4.88 %.

وأوضحت الدكتورة فاطمة خفاجى مديرة المكتب أنه تم إحالة تلك الشكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات، موضحة أن أكثر الشكاوى وروداً كانت شكاوى تعطيل الاستفتاء بعدد (17)شكوى وفى المركز الثانى جاءت مشكلات محدودية اللجان الخاصة بالمغتربين بعدد (14)شكوى. وتليها شكاوى عدم وجود أسماء الناخبات فى القاعدة الإلكترونية أوفى اللجان السابقة بعدد (13)شكوى، مضيفة أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة جاءت الشكاوى الخاصة بكشوف الناخبات داخل اللجان فى المرتبة الأولى بعدد 10 شكاوى، وتلتها الشكاوى الخاصة بعدم وجود أسماء الناخبات فى القاعدة الإلكترونية 8 شكاوى, وفى المرتبة الثالثة جاءت شكاوى محدودية لجان المغتربين بعدد 5 بنسبة 6.10% ثم شكاوى توجيه الناخبات لتصويت بلا فى المرتبة الثالثة بعدد 4 شكاوى بنسبة 4.88% ثم شكاوى تعطيل الاستفتاء بنسبة 6.10% ثم شكاوى إغلاق اللجان على فترات بنسبة 2.44%.

وبشأن محافظة الإسكندرية كانت أكثر الشكاوى خاصة ببُعد المسافة بين لجنة الانتخاب عن محل الإقامة بنسبة 3.66% مما منع العديد من النساء من الإدلاء بأصواتهن وتساوت معها شكاوى تعطيل الاستفتاء بنسبة 3.66% ومشكلات لجان المغتربين بنفس النسبة أما شكاوى إغلاق اللجان على فترات أو تأخر فتحها فكانت نسبتها 1.22%.

وبشأن شكاوى محافظة الأقصر جاءت شكاوى بُعد المسافة بين لجنة الانتخاب ومحل الإقامة بنسبة 3.66% من مجموع شكاوى المحافظة ثم شكاوى عدم وجود أسماء الناخبات فى القاعدة الإلكترونية بنسبة 2.44% ثم مشكلات لجان المغتربين بنسبة 1.22%، وفى محافظة الجيزة جاءت شكاوى بعد المقر الانتخابى عن محل الإقامة فى الصدارة بنسبة 4.88% من مجموع شكاوى المحافظة ثم مشكلات لجان المغتربين بنسبة 2.44% ثم جاءت شكاوى عدم وجود أسماء الناخبات فى القاعدة الإلكترونية بنسبة 1.22%.

وفى محافظة الغربية تساوت أعداد الشكاوى بين منع دخول مراقبين من منظمات المجتمع المدنى للجان برغم حصولهم على تصريح ،وبطء صفوف الناخبين فى لجان المغتربين ،وشكاوى إغلاق اللجان على فترات أثناء فترة التصويت أو شكاوى التأخر فى فتح اللجان, كل منهم مثل نسبة 1.22%،بينما فى محافظة المنوفية تركزت فى شكاوى تعطيل الاستفتاء وبطء الصفوف الانتخابية بنسبة 3.66%، وفى محافظة أسيوط تساوت أعداد الشكاوى بين بطئ صفوف الناخبين فى لجان المغتربين وشكاوى إغلاق اللجان على فترات أثناء فترة التصويت أو شكاوى التأخر فى فتح اللجان, كل منهم مثل نسبة 1.11%.

وفى محافظة الدقهلية كانت الشكوى هى منع دخول مراقبين من منظمات المجتمع المدنى للجان برغم حصولهم على تصريح بنسبة 1.22%، فى محافظة الشرقية تساوت أعداد الشكاوى بين منع دخول مراقبين من منظمات المجتمع المدنى للجان برغم حصولهم على تصريح وبُعد المسافة بين لجنة الانتخاب عن محل الإقامة مما منعهن من التصويت, كل منهم مثل نسبة 1.22%،وفى محافظة المنيا جاءت شكوى واحدة عن مشكلات لجان المغتربين, نسبة 1.22%،وفى محافظة البحر الأحمر تركزت فى شكاوى تعطيل الاستفتاء وبطء الصفوف الانتخابية بنسبة 1.22% .

وتركزت الشكاوى الواردة من محافظة القليوبية فى تعطيل الاستفتاء وبطء الصفوف الانتخابية بنسبة 1.22% .، والشكاوى الواردة إلى المكتب من محافظة بنى سويف تركزت فى شكاوى تعطيل الاستفتاء وبطء الصفوف الانتخابية بنسبة 1.22% ،وفى محافظة سوهاج: تركزت الشكاوى تعطيل الاستفتاء وبطء الصفوف الانتخابية بنسبة 1.22% .

يذكر أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة كان قد قام بتخصيص الخط الساخن رقم 08008883888 وأرقام موبايل : 01007525600- 01117366242-01155009146

أو فاكس ( 0233444677 لتلقى شكاوى السيدات والتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لإحالة الشكاوى إليها.

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