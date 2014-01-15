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مراقب يتفقد اللجان بالمهندسين مؤكدا على الوعى الجيد بالدستور لدى الناخبين

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مراقب يتفقد اللجان بالمهندسين مؤكدا على الوعى الجيد بالدستور لدى الناخبين مراقب يتفقد اللجان بالمهندسين مؤكدا على الوعى الجيد بالدستور لدى الناخبين

شهدت مدرسة السيدة خديجة ومدرسة المهندسين الإعدادية بنين زيارة من الرقابة الدولية على الاستفتاء لرصد الأوضاع فى اللجان والمناخ الذى يحدث فيه الاستفتاء على مواد الدستور .

قال أحمد سالم مراقب دولى بالشبكة الدولية لحقوق والتنمية إنه جاء اليوم لمراقبة أوضاع اللجان بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام، مضيفا أن الوضع فى لجنتى يتميز بالهدوء وعدم وجود أى مشاكل بالإضافة للوعى الجيد لمواد الدستور لدى الناخبين.

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