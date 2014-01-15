ارتفاع نسبة التصويت بالقليوبية إلى ٤٥٪

رصدت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية نسبة التصويت على الاستفتاء، فى بداية اليوم الثانى للتصويت على الدستور الجديد، ووصلت النسبة إلى 45% حتى الآن، ومازالت فى تزايد مستمر .

وشهدت لجان التصويت على الانتخاب إقبالا شديدا للآلاف من أبناء محافظة القليوبية، الذين حرصوا على الحضور منذ بداية صباح اليوم، الأربعاء، وسط تواجد أمنى مكثف من قوات الجيش والشرطة، التى انتشرت أمام اللجان لحماية الناخبين والقضاة والمشرفين على الانتخابات.

كانت غرفة العمليات بالمحافظة قد أعلنت أن نسبة التصويت بلغت 41% لليوم الأول من إجمالى 2 مليون ناخب و880 ألفا بالمحافظة، داخل 1550 لجنة انتخابية بـ553 مقرًا انتخابيًا فى 15 لجنة عامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 8 لجان للوافدين من خارج المحافظة للاستفتاء على مشروع الدستور، وسط إجراءات تأمين مشددة يشارك فيها الآلاف من جنود القوات المسلحة ورجال الشرطة.

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