محافظ الغربية يستقبل قائد قوات الدفاع الجوى خلال جولته

استقبل اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، اللواء عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى، وذلك استعدادا لتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة الغربية، وللاطمئنان على سير العملية الانتخابية فى مقرات اللجان المختلفة.

وكان فى استقبال "التراس" جميع أفراد الخدمات من رجال القوات المسلحة، وتأكد أن جميع اللجان تم فتحها فى مواعيدها دون حدوث أى تأخير، ولم ترد أى شكاوى من تأمين اللجان, كما تفقد "التراس" الخدمات الميدانية واطمـأن على تطبيق كافة اللوائح المنظمة ليوم الاستفتاء.

كان الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى، قد حضر إلى محافظة الغربية، لمتابعة عمليات تأمين الاستفتاء، والاطمئنان على القوات، وأوضاعها الفنية والإدارية، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لمتابعة إجراءات تأمين لجان الاستفتاء على مستوى الجمهورية.

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