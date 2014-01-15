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صورة - كيف ارتفع سعر صلاح ' في السوق ' بسبب الأهداف الحاسمة

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صورة - كيف ارتفع سعر صلاح ' في السوق ' بسبب الأهداف الحاسمة صورة - كيف ارتفع سعر صلاح ' في السوق ' بسبب الأهداف الحاسمة

منذ أن ظهر في صفوف المقاولون العرب بالدوري المصري قبل أربعة مواسم وسهم محمد صلاح نجم منتخب لا يتوقف عن الصعود إلى أعلى.

فقد انتقل اللاعب الشاب إلى بازل السويسري وقدم مستويات مبهرة جعلته يقف على بعد خطوة من الانتقال إلى العملاق ليفربول.

فقد أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن صلاح اقترب من الانتقال للحمر في يناير، غير أن المقابل المادي الذي طلبه بازل يقف عائقا أمام إتمام الصفقة.

ورصد موقع "ترنسفير ماركت" المهتم بانتقالات اللاعبين وأسعارهم كيفية صعود سعر صلاح - 21 عاما - منذ ظهوره مع المقاولون.

ولعبت الأهداف الحاسمة التي يسجلها صلاح مع بازل ومنتخب مصر دورا كبيرا في ارتفاع سعره في سوق اللاعبين.

 

لفت صلاح الأنظار حين تألق أمام توتنام وتشيلسي في الدوري الأوروبي الموسم الماضي فقفز سعره من 5.3 مليون فرنك سويسري إلى 6.7 مليون فرنك.

ثم ارتفع سعر صلاح سوقيا من 6.7 مليون إلى 8.7 مليون بعد أهدافه الأربعة التي سجلها في مرمى زيمبابوي وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2014 الصيف الماضي.

الأهداف الأربعة حسمت تأهل الفراعنة للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات بالتصفيات.

كما رفع الهدف الحاسم الذي سجله في مرمى تشيلسي بدوري أبطال أوروبا سعر لاعب المقاولون السابق من 8.7 مليون فرنك إلى 11.5 مليون فرنك، أي ما يوازي 8.5 مليون جنيه استرليني.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية أن مسؤولو بازل قد حددوا مبلغا وقدره 16 مليون جنيه استرليني مقابل الاستغناء عن صاحب الـ21 عاما.

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