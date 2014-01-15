مواطن يطالب لجنة الانتخابات بحل مشكلة الوافدين بالمنوفية

طالب مواطن بلجنة مدرسة الوعى القومى بشبين الكوم المخصصة للوافدين المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة والمستشار حازم الخولى والمستشار أسامة ماهر أعضاء اللجنة اللجنة العليا للانتخابات خلال زيارة تفقدية للجنة.

وطالب المواطن محمد ابراهيم بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الربط الالكترونى باللجان لمواجهة الاقبال الكثيف والمتزايد على التصويت باللجنة قائلا “أنا ممكن اجيب موظفين على حسابى عشان الناس كلها تتدخل تدلى بصوتها”.

وأكد وفد اللجنة العليا إنه تم تدارك أخطاء يوم أمس وتدعيم لجان الوافدين إلى 6 لجان بإضافة 4 قضاة و12 موظف لتسهيل إجراء عمليات التصويت.