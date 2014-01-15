أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مواطن يطالب لجنة الانتخابات بحل مشكلة الوافدين بالمنوفية

Google+ Print
مواطن يطالب لجنة الانتخابات بحل مشكلة الوافدين بالمنوفية مواطن يطالب لجنة الانتخابات بحل مشكلة الوافدين بالمنوفية

المستشار وائل عمران

طالب مواطن بلجنة مدرسة الوعى القومى بشبين الكوم المخصصة للوافدين المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة والمستشار حازم الخولى والمستشار أسامة ماهر أعضاء اللجنة اللجنة العليا للانتخابات خلال زيارة تفقدية للجنة.

وطالب المواطن محمد ابراهيم بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الربط الالكترونى باللجان لمواجهة الاقبال الكثيف والمتزايد على التصويت باللجنة قائلا “أنا ممكن اجيب موظفين على حسابى عشان الناس كلها تتدخل تدلى بصوتها”.

وأكد وفد اللجنة العليا إنه تم تدارك أخطاء يوم أمس وتدعيم لجان الوافدين إلى 6 لجان  بإضافة  4 قضاة و12 موظف لتسهيل إجراء عمليات التصويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا