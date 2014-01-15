القوات المسلحة: الشعب يرسم ملامح دولة المستقبل وكتابة تاريخ جديد لمصر

واصلت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية جهودهما المكثفة في تأمين خروج الملايين من أبناء الشعب المصري للاستفتاء على الدستور، وشهدت المقار واللجان الانتخابية بجميع محافظات مصر لليوم الثاني علي التوالي العديد من الإجراءات الأمنية لتنظيم وتيسير تدفق المواطنين الذين خرجوا منذ الساعات الأولى من الصباح إلى اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهم وبدء مسيرة مصر الديمقراطية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وفقا لخارطة المستقبل .

وقال بيان للقوات المسلحة المصرية اليوم، إن ذلك يأتي في الوقت الذي عززت فيه عناصر القوات المسلحة المدعومة بعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات من انتشارها الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية تؤثر علي عملية الاستفتاء ونشر العديد من الدوريات الأمنية بالطرق والمحاور المرورية ، والاحتفاظ باحتياطيات قريبة للتدخل السريع في حالة المواقف الطارئة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في محيط اللجان .

كما كثفت طائرات المراقبة الأمنية التابعة للقوات المسلحة طلعاتها الجوية لمراقبة سير العملية الانتخابية والإجراءات الأمنية المتخذة ونقل صورة حية لمركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة ومراكز العمليات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، فضلا عن قيام المركز الاعلامي العسكري بالمتابعة الدقيقة لكل ما ينشر عن عملية الاستفتاء بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية محليا ودوليا علي مدار الساعة ، ودفع العديد من أطقم العمل النفسي والمعنوي في نطاق القاهرة الكبري والمحافظات للمشاركة في توعية المواطنين وتوثيق عملية الاستفتاء علي الدستور.

وفي مشهد حضاري وانساني فريد امتزجت فيه مشاعر الفرحة والأمل نزلت الأسر المصرية لرسم ملامح المستقبل وكتابة تاريخ جديد لمصر، والتعبير عن اعتزازهم وتقديرهم العميق للدور الوطني لرجال القوات المسلحة والشرطة وحرصهم علي تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للأدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

أ ش أ