أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القوات المسلحة: الشعب يرسم ملامح دولة المستقبل وكتابة تاريخ جديد لمصر

Google+ Print
القوات المسلحة: الشعب يرسم ملامح دولة المستقبل وكتابة تاريخ جديد لمصر القوات المسلحة: الشعب يرسم ملامح دولة المستقبل وكتابة تاريخ جديد لمصر

القوات المسلحة المصرية

واصلت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية جهودهما المكثفة في تأمين خروج الملايين من أبناء الشعب المصري للاستفتاء على الدستور، وشهدت المقار واللجان الانتخابية بجميع محافظات لليوم الثاني علي التوالي العديد من الإجراءات الأمنية لتنظيم وتيسير تدفق المواطنين الذين خرجوا منذ الساعات الأولى من الصباح إلى اللجان الانتخابية للأدلاء بأصواتهم وبدء مسيرة مصر الديمقراطية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وفقا لخارطة المستقبل .

وقال بيان للقوات المسلحة المصرية اليوم، إن ذلك يأتي في الوقت الذي عززت فيه عناصر القوات المسلحة المدعومة بعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات من انتشارها الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية تؤثر علي عملية الاستفتاء ونشر العديد من الدوريات الأمنية بالطرق والمحاور المرورية ، والاحتفاظ باحتياطيات قريبة للتدخل السريع في حالة المواقف الطارئة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في محيط اللجان .

كما كثفت طائرات المراقبة الأمنية التابعة للقوات المسلحة طلعاتها الجوية لمراقبة سير العملية الانتخابية والإجراءات الأمنية المتخذة ونقل صورة حية لمركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة ومراكز العمليات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، فضلا عن قيام المركز الاعلامي العسكري بالمتابعة الدقيقة لكل ما ينشر عن عملية الاستفتاء بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية محليا ودوليا علي مدار الساعة ، ودفع العديد من أطقم العمل النفسي والمعنوي في نطاق القاهرة الكبري والمحافظات للمشاركة في توعية المواطنين وتوثيق عملية الاستفتاء علي الدستور.

وفي مشهد حضاري وانساني فريد امتزجت فيه مشاعر الفرحة والأمل نزلت الأسر المصرية لرسم ملامح المستقبل وكتابة تاريخ جديد لمصر، والتعبير عن اعتزازهم وتقديرهم العميق للدور الوطني لرجال القوات المسلحة والشرطة وحرصهم علي تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للأدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"