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أوقاف الضحيان تدعم خيرية الهدا

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    قدمت مؤسسة أوقاف الشيخ عبدالله الضحيان لجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا مبلغاً مالياً قدره 27090 ريالاً دعماً لمشروع صدقة الشتاء والذي سوف يتم بموجبه شراء عدد 123 دفاية زيتية توزع على الأسر المسجلة بفئة أ، مشيرا إلى انه يأتي هذا الدعم متزامنا مع بدء الجمعية في توزيع الدفعة الأولى من البطانيات والبالغ عددها ما يقارب 170 بطانية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا الأستاذ أحمد بن محمد الطويرقي بأن الجمعية تحرص على إعانة المستفيدين في فصل الشتاء بصرف الدفايات والبطانيات للأسر المستحقة مساهمة منها في تخيف وطأة البرد الشديد وإعانة لهم على تخطي فترة الشتاء، الجدير بالذكر أن أوقاف الشيخ عبدالله الضحيان تعتبر أحد الشركاء الرسميين للجمعية ومن أهم الداعمين لهذا المشروع خلال الأربعة الأعوام الماضية، وعليه فإن إدارة الجمعية تثمن هذه المبادرة من هذه المؤسسة التي تولي الجمعيات والأسر المحتاجة الكثير من الاهتمام مما يساهم في نجاح العمل الخيري.

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