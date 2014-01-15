انطلاق مهرجان «خيل وهيل» الرابع في تبوك غداً

تنطلق فعاليات مهرجان ربيع تبوك «خيل وهيل» غداً (الخميس) برعاية الهيئة العامة للسياحة والآثار فرع تبوك في نسخته الرابعة الذي تنظمه مؤسسة «خيل وهيل» بتبوك لتنظيم المهرجانات.

ويشتمل المهرجان عروضاً للخيل والهجن وأسواقا شعبية تنفرد بمعروضات من إنتاج الأسر المنتجة بتبوك وأعمالا فنية وأكلات شعبية مع تواجد الألوان التراثية المتنوعة والألعاب الشعبية وفعاليات مخصصة للأطفال، كما تشارك مزارع أستر بتقديم نماذجها المتنوعة من منتجات وخاصة الزهور ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام ويضاف إليه هذا العام فعالية مخصصة للشباب وهى فعالية التطعيس.

فيما ذكر المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة تبوك ناصر أحمد الخريصي، أن فعاليات مهرجان ربيع تبوك ستكون هذا العام متميزة بتعدد البرامج والفعاليات المنوعة والتي تهدف إلى إبراز ما يوجد بالمنطقة من تراث شعبي وحضاري وذلك لكون المنطقة واجهة سياحية جذابة حيث تمتلك مقومات سياحية متنوعة ومميزة.

وقال منظم المهرجان إبراهيم بن محمد بن عاصي إن المهرجان سيحقق رغبات الزوار في مشاهدة مهرجان تراثي ثقافي يدخل البهجة والسرور على الزائرين.

ولفت إلى أن الفعاليات تشهد مشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر وإدارة مكافحة المخدرات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشؤون الإسلامية وتبدأ فعاليات المهرجان بحضور عدد من المسئولين بمسيرة للهجاته والخيالة والسيارات القديمة والسيارات المعدلة وكذلك سيقدم أبوريتاً إنشاديا بهذه المناسبة للمنشد سلطان الكعبي.