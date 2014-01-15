تمتعّي بأظافر كالنجمة Emilia Clarke

استعدّت الممثلة البريطانية Emilia Clarke التي سطع نجمها في المسلسل التلفزيوني Game of Thronesعبر جلسة تقليم أظافر مخصصة لها من Sally Hansen. تحوّلت هذه النجمة الرائعة التي تمّ اختيارها مؤخراً للتمثيل في فيلم Terminator إلى نجمة هوليوودية متألقة على البساط الأحمر.

حيث اختارت مصممة الأظافر ليزا بوستما طلة راقية لإميليا كلارك عبر استخدام طلاء أظافر Complete Salon Manicure in Wine يليق بفستانها الأسود والأبيض من تصميم Proenza Schouler.

وضعت بوستما طبقتين من طلاء أظافر "كمبليت صالون مانيكرعلى أظافر إميليا الطبيعية. للحصول على نهاية لا تشوبها شائبة، استخدمت بوستما سالي هانسين طلاء أظافر "كمبليت صالون مانيكر دراي" + قطرات "غو دروبس".

يُعدّ طلاء أظافر "كمبليت صالون مانيكر دراي" + قطرات "غو دروبس" مستحضر غنيّ بالفيتامين إي والجوجوبا لترطيب البشرة وتغذيتها. ضعي قطرات قليلة وتجفّ الاظافر بعد 60 ثانية وتجفّ كاملاً بعد دقيقتين.