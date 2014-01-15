“الببلاوي”: الشعب انتهز فرصة الاستفتاء ليثبت للعالم بأن مصر عادت لأهلها

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الشعب المصري انتهز فرصة الاستفتاء على الدستور ليثبت للعالم أجمع بأن مصر عادت إلى أهلها.

وقال الببلاوي ـ اليوم الأربعاء ـ إن اليوم الأول من الاستفتاء كان مذهلا في النجاح، مضيفا أن الشعب المصري كان يؤدي واجبه الانتخابي بشعور المشارك في عرس حقيقي، وذلك يدل على أن المصريين متفائلون بمستقبلهم.

وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة السيدات في اليوم الأول من الاستفتاء تصل إلى 55% في حين الرجال 45%، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة بكافة أجهزتها سعت لتسهيل عملية التصويت على الناخبين.

وتابع أن هناك بعض الملاحظات التي ظهرت في لجان الوافدين وهى التكدس الذي ظهر بصورة عالية، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات بزيادة تلك اللجان للتخفيف عن المواطنين.

وحول وجود ملاحظات من قبل المراقبين والجمعيات الأهلية، قال الببلاوي إنهم ينتظرون حتى نهاية العملية الانتخابية ثم يدلون بتعقيباتهم إن وجدت .. مؤكدا في الوقت ذاته على حرص الحكومة بتوفير كافة أنواع الرقابة والإشراف من الداخل والخارج، مشددا على أن الضمان الوحيد لنزاهة أي عمل هو الشفافية الكاملة.

أ ش أ