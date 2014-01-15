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الهلال يدعم مرماه بحارس الشباب .. والمدافع البرازيلي جاهز لمواجهة الأهلي

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الهلال يدعم مرماه بحارس الشباب .. والمدافع البرازيلي جاهز لمواجهة الأهلي الهلال يدعم مرماه بحارس الشباب .. والمدافع البرازيلي جاهز لمواجهة الأهلي

نجح نادي الهلال في تدعيم مركز حراسة المرمى باستعارة لاعب الشباب حسين شيعان حتى نهاية الموسم مقابل مليوني ريال.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" ، شيعان جاهز للمشاركة مع الفريق الأزرق أمام أهلي جدة يوم الخميس في الدوري السعودي بعد أن تم قيده.

إلى ذلك، بات المدافع البرازيلي ديجاو جاهزا للمشاركة مع الهلال أمام الأهلي بعد أن وصلت بطاقته الدولية إلى الاتحاد السعودي.

ويتوقف قرار مشاركة اللاعب فقط على وجهة النظر الفنية للمدرب سامي الجابر.

يُذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة، بفارق ست نقاط عن النصر المتصدر.

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