غرفة عمليات مؤسسة العدالة بسوهاج ترصد نائب سابق يوزع منشورات خارج اللجان

رصدت غرفة عمليات مؤسسة العدالة فى بيانها من خلال متابعيها فى أنحاء محافظة سوهاج، قيام مرشح سابق لمجلس الشعب، بتوزيع منشورات بنعم للدستور خارج لجنة مدرسة السلام بمركز المنشأة، يدعى محمد عبد المنعم، وقيام رئيس لجنة مدرسة جزيرة شندويل لجان 36 و37 بمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة، لتسهيل عملية التصويت لهم ووجود دعاية خارج اللجان لنعم للدستور بمكبرات الصوت أمام مدرسة المستشار أحمد حلمى عبد الآخر الثانوية الصناعية بنات بمركز طهطا، وقيام الإذاعة المحلية بمدينة طما، بإذاعة بيان عمرو موسى المؤيد للدستور مع التكرار.

كما تشهد مدن (سوهاج – طهطا – جرجا- أخميم- دار السلام- المنشأة) سير عربات محملة بمكبرات صوت تذيع أغانى تسلم الأيادى دعما للدستور.

كما قام الأهالى بضبط بعض المواطنين من المشاركين فى المسيرة المعارضة للدستور، والتى نتج عنها إصابات وقتلى فى محيط منطقة الزهراء محل الأحداث، وتسليمهم للأمن ووجود مكان خاص لذوى الإعاقة بمدرسة الثانوية بنات بسوهاج، ووجود منسقات لجمعية حقوق المرأة بمقر لجنة مدرسة الثانوية بنات بسوهاج ليس لديهم تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، وإنما يحملون كارنيهات خاصة بجمعيتهم ويدخلون اللجان ويتواجدون بها دون اعتراض من رئيس اللجنة أو الأمن، وتم تسليم الكاميرا التى تم سحبها من متابعنا أيمن صابر بطهطا بعد تدخل قائد قوات الأمن بعد مسح الصور التى تم التقاطها.

كما رصدت إقبالا ضعيفا فى بعض اللجان التى يتم متابعتها من قبلنا مثل مدرسة العمرى بسوهاج. ومدرسة السلام بالمنشأة. ومدرسة مزاتا شرق بدار السلام أرقام 81 و82. ومدرسة الوفاء بطما أرقام 130 و131 و132 و133، ومدرسة على همام الابتدائية بساقلتة رقم 68، ومدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج، ومعهد فتيات أخميم أرقام 74 :79. والمعهد الأزهرى بساقلتة لجان 64 و65، ومدرسة مصطفى كامل بالمراغة ومدرسة الخطيب بالطوايل الغربية مركز ساقلتة لجنة 29 و30.

وإقبال كثيف بمعهد العارف بسوهاج وعدم تخصيص أماكن لذوى الإعاقة. ومدرسة الحواويش البحرية بأخميم ومدرسة أخميم المطورة ومدرسة الحواويش القبلية ووجود طائرات تحلق بكثافة فى سماء سوهاج.

تواجد بعض المتابعين الدوليين اللذين يحملون تصاريح اللجنة العليا للإنتخابات بلجنة مدرسة سيدى كمال الدين بمدينة أخميم، واستقلالهم سيارة حمراء رينو .

كما رصدت الغرفة مسيرة مؤيدة للدستور تغنى تسلم الأيادى بمنطقة الزهراء التى شهدت أحداث الشغب ومسيرات بالعربات لحزب النور، تحمل لافتات نعم للدستور بمدينة جرجا. كما يقومون بالحشد ونقل الناخبين من المنازل بعربات للجان وإعادتهم لمنازلهم.

هذا وقد تلقت الغرفة شكوى للأهالى من رئيس لجنة مدرسة المراغة الإبتدائية المشتركة أرقام 109 و110و 111، لأنه غير متعاون فى مساعدة كبار السن ورفض مساعدة امرأة مسنة ضعيفة الإبصار.

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