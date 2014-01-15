من يهدّد Kim Kardashian بالقتل؟

تعرضت Kim Kardashian للتهديد بالقتل من قبل شاب مراهق أثتاء دخولها مبنى طبياً في لوس أنجلوس على خلفية عنصرية.

وفي تفاصيل الحادثة أن Kim، التي أزالت الشعر الزائد من حواجب طفلتها مؤخراً، كانت تهمّ بدخول مبنى طبي في لوس أنجلوس، عندما اقترب منها شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، متظاهراً بحمايتها من المصوّرين الذين كانوا يلاحقونها، قبل أن يبدأ برميها بالشتائم العنصرية، مهدّداً إياها بالقول: "سأقتلك أيتها الوقحة"؛ وذلك وفق ما ذكر موقع "tmz".

وعلى الفور، قامت ممثلة تلفزيون الواقع بإبلاغ خطيبها Kanye West الذي بادر إلى لَكْم المراهق، ثم قدّمت بلاغاً إلى الشرطة بحق الشاب، برغم استدعاء حبيبها للتحقيق معه قضائياً.

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