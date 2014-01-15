أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من يهدّد Kim Kardashian بالقتل؟

Google+ Print
من يهدّد Kim Kardashian بالقتل؟ من يهدّد Kim Kardashian بالقتل؟

تعرضت Kim Kardashian للتهديد بالقتل من قبل شاب مراهق أثتاء دخولها مبنى طبياً في لوس أنجلوس على خلفية عنصرية.
وفي تفاصيل الحادثة أن Kim، التي أزالت الشعر الزائد من حواجب طفلتها مؤخراً، كانت تهمّ بدخول مبنى طبي في لوس أنجلوس، عندما اقترب منها شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، متظاهراً بحمايتها من المصوّرين الذين كانوا يلاحقونها، قبل أن يبدأ برميها بالشتائم العنصرية، مهدّداً إياها بالقول: "سأقتلك أيتها الوقحة"؛ وذلك وفق ما ذكر موقع "tmz".
وعلى الفور، قامت ممثلة تلفزيون الواقع بإبلاغ خطيبها Kanye West الذي بادر إلى لَكْم المراهق، ثم قدّمت بلاغاً إلى الشرطة بحق الشاب، برغم استدعاء حبيبها للتحقيق معه قضائياً.

 

ولمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي