سائحة دنماركية تتعرض لاغتصاب جماعي من 8 رجال في الهند

ذكر مسؤولون وتقارير صحفية، الأربعاء، أن سيدة دنماركية (51 عامًا) تعرضت للاغتصاب الجماعي، والسرقة في العاصمة الهندية، في أحدث جريمة اغتصاب كبيرة في البلاد.

وتعرضت المرأة لهجوم تحت تهديد السلاح من ثمانية رجال، الثلاثاء، بعد أن ضلت طريقها إلى فندقها في منطقة باهارجانج بالعاصمة نيودلهي وسط البلاد.

وقال راجان باجات، المتحدث باسم شرطة المدينة: «قالت إنها كانت تسأل عن طريق العودة إلى فندقها عندما اقترب منها الرجال وقادوها إلى مكان معزول، واعتدوا عليها»، كما سرق الرجال أيضًا جهاز «آي باد» من المرأة وبعض النقود.

وقال «باجات» إن المرأة التي عادت إلى بلادها، صباح الأربعاء، رفضت الخضوع لفحص طبي.

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي «إن.دي.تي.في» أن الشرطة اعتقلت 15 رجلًا من المنطقة لاستجوابهم.