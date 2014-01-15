لقاح الرضع قد يرفع بمعدلات طفيفة مخاطر مضاعفات أمراض المعدة

كشف أحدث الأبحاث الطبية أن أحدث اللقاحات التى تحمى من فيروس "الروتا" لديه مخاطر أقل لحالات انسداد الأمعاء بين الرضع من اللقاحات السابقة.

وأضحت "كاثرين ووكر" أستاذة أمراض الطفل بجامعة "هارفورد" أن فيروس الروتا قد يتسبب فى التهابات بالمعدة والأمعاء الحاد لدى الرضع، والتى تتطلب دخول المستشفى، حيث تتركز أعراضه الرئيسية فى الإسهال المائى والقىء وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت "ووكر" أن مخاطر مضاعفات أمراض الأمعاء تفوق فوائد اللقاح فى منع العدوى الفيروسية والاستشفاء من الأطفال الرضع فى فترة نموذجية لمدة خمس سنوات إلا أن اللقاح قد ساهم على الرغم من ذلك فى منع أكثر من 50 ألف حالة وفاة.

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