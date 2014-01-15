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مقتل جنديين ومدنى وإصابة مدنيين آخرين فى حادثين منفصلين بالموصل

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مقتل جنديين ومدنى وإصابة مدنيين آخرين فى حادثين منفصلين بالموصل مقتل جنديين ومدنى وإصابة مدنيين آخرين فى حادثين منفصلين بالموصل

أفاد مصدر أمنى بمحافظة نينوى، اليوم، أن جنديين ومدنى قتلوا، وأصيب مدنيين آخرين فى حادثين منفصلين بالموصل مركز محافظة نينوى، نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين نصبوا صباح اليوم الأربعاء نقطة تفتيش وهمية وأوقفوا سيارة أجرة قادمة من بغداد يستقلها جنديين كانا يتوجهان للالتحاق بوحدتهما العسكرية فى ناحية الطيارة جنوبى الموصل، وقاموا بإنزال الجنديين، وقتلوهما على الفور.

وأضاف، وفى حادث آخر، قتل مدنى وأصيب اثنان آخران، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق العام فى حى الحدباء شمال شرقى الموصل.

وبحسب المصدر، توجهت قوات أمنية إلى مكانى الحادثين وطوقتهما، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الاثنين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

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