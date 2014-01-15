“الشبورة” تتسبب فى تأخر فتح 5 لجان بالشرقية

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية أبوابها، صباح اليوم الأربعاء، فى اليوم الثانى على التوالى، لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور.

وأكد المستشار شريف مكاوى المتحدث الاعلامى للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ان اللجان انتظمت بمراكز محافظة الشرقية , بينما تأخر فتح اللجان فى عدد من المراكز بسبب الشبورة المائية بطريق العاشر من رمضان , ووقوع حادث تصادم.

وفى مركز ابو حماد لم تفتح اللجان رقم 109، 110،111، بسبب الشبورة المائية أيضاً، كما تأخر فتح لجنة الشهيد عبد المنعم رياض بقرية الصنافين القبلية التابعة لمركز منيا القمح.