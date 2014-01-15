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إشعال النار فى جزء من مسجد بالضفة الغربية بهجوم لمستوطنين

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إشعال النار فى جزء من مسجد بالضفة الغربية بهجوم لمستوطنين إشعال النار فى جزء من مسجد بالضفة الغربية بهجوم لمستوطنين

أشعلت النار فى جزء من مسجد فى شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، فيما قال سكان فلسطينيون، إنه هجوم نفذه مستوطنون يهود يعيشون على مقربة.

واحترقت البوابة الرئيسية للمسجد فى قرية دير استيا وبعض السجاد وكتبت عبارات باللغة العبرية على الجدار الخارجى.

ودخل جنود إسرائيليون القرية صباح اليوم الأربعاء ويحققون فى الواقعة.

يأتى هذا فى وقت حساس بالنسبة لمحادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التى استؤنفت العام الماضى بعد توقف دام ثلاث سنوات ومن المقرر أن تنتهى فى ابريل نيسان. وتحاول الولايات المتحدة تضييق هوة الخلافات بين الجانبين لكنها لم تحقق نجاحا يذكر.

وزاد التوتر فى الأسابيع الأخيرة بسبب سلسلة اعتداءات تمثلت فى إشعال حرائق وكتابات على جدران المنازل ارتكبها مستوطنون فيما يبدو فى قرى فلسطينية.

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