تحذير لبنوك الحيوانات المنوية من عدم الانصياع لشروط المتبرعين

وجه المجلس الهولندى لحقوق الإنسان تحذيرا إلى بنوك الحيوانات المنوية من عدم الانصياع للمطالب التى يفرضها المتبرعون على استخدام حيواناتهم المنوية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هناك زيادة فى شروط المتبرعين بضرورة عدم منحها لنساء عازبات أو نساء من الأقليات العرقية أو مثليات الجنس.

وأكد المجلس أنه إذا وافقت بنوك الدم على هذه الشروط فإنهم هم أنفسهم سيمارسون التمييز ضد النساء.

وأضاف المجلس بأن الزيادة فى هذه المطالب ربما تنشأ عن حقيقة أن التبرع بالحيوانات المنوية لم يعد مجهولا وأن الأطفال لهم الحق فى معرفة من هو الأب المتبرع.

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