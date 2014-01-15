التغذية السليمة تلعب دورا مهما فى الشفاء من فيروس (أ)

يعد الالتهاب الكبدى الفيروسى (أ) شديد العدوى ويكثر انتشاره بين الأطفال، عن طريق الأكل الجاهز والشرب، الملوث والذى يحمل الفيروس، وأيضا الطعام غير المطهى التى تأكل نيئة مثل الخضار والفواكه.

أكدت الدكتورة آمال فتحى استشارى علاج السمنة والنحافة، أن الالتهاب الكبدى الفيروسى من الأمراض التى تنتشر عن طرق الغذاء فقط ولذلك يسهل أن ينتقل بصورة كبيرة بين الأفراد عند تناول الأغذية الملوثة بهذا الفيروس.

وأضافت آمال أن الالتهاب الكبدى الفيروسى يشبه فى أعراضه الأنفلونزا حيث يصاحب بارتفاع فى درجة الحرارة وخمول فى الجسد والألم فى المعدة مع تغير فى لون البول والبراز واصفرار فى العين ويكتسب الجسم من هذا الفيرس مناعة إلى الأبد ولا يمكن الإصابة به مرة أخرى.

وتقدم فتحى بعض النصائح للتغذية السليمة لمريض الالتهاب الكبدى الفيروسى، حيث إن التغذية تلعب دورا مهما فى الشفاء من فيرس (أ) ولذلك يجب اتباع التعليمات الآتية:

> 1- الراحة التامة لمدة 21 يوما.

> 2- الإكثار من شرب العصائر السكرية والفواكه الطازجة.

> 3- تقسيم الواجبات إلى وجبات صغيرة متعددة

> 4- البعد عن المسبكات والدهون والمقلى.

> 5- الاهتمام بالنظافة الشخصية وتطهير الأدوات الخاصة لكل مريض حتى لا ينتشر بين أفراد الأسرة.

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