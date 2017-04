Lone Survivor يتصدّر المرتبة الأولى في أميركا

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي عودة الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 حيث حصد مع 13.8 مليون دولار وتراجع فيلم The Secret Life of Walter Mitty من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع 14.4 مليون دولار، وتقدم فيلم Paranormal Activity: The Marked Ones من المرتبة الخامسة الى الثالثة مع 15.5 مليون دولار. وتراجع فيلم The Hobbit: The Desolation of Smaug من المرتبة الأولى الى الثانية بعد أن سجّل 22.2 مليون دولار، ليعود الفيلم الكرتوني Frozen الى المرتبة الأولى حيث جمع 27.8 مليون دولار.

في أميركا، صمد فيلم American Hustle في المرتبة الخامسة مع 8.3 مليون دولار، وإحتفظ أيضاً فيلم The Wolf of Wall Street بالمرتبة الرابعة حيث جمع 8.83 مليون دولار. ودخل فيلم The Legend of Hercules مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 8.86 مليون دولار، وتراجع فيلم Frozen الى المرتبة الثانية مع 14.7 مليون دولار. وتقدم فيلم Lone Survivor من المرتبة 38 الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 37.8 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم 47 Ronin الى المرتبة الخامسة مع 10362 مشاهد، ودخل الفيلم الكرتوني Justin and the Knights of Valour مباشرة في المرتبة الرابعة مع 16574 مشاهد، ودخل فيلم Out of the Furnace مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 17569 شخص وصمد الفيلم الكرتوني Frozen في المرتبة الثانية مع 20932 مشاهد. وشهدت المرتبة الأولى دخول فيلم المخرج Martin Scorsese والممثل Leonardo DiCaprio الجديد The Wolf of Wall Street بعد أن شاهده 63260 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم Frozen الى المرتبة الخامسة مع 5414 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم The Wolf of Wall Street من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع 6138 مشاهد، ودخل فيلم Twelve Years A Slave الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 6827 شخص. وتراجع الفيلم اللبناني Bébé الى المرتبة الثانية بعد أن شاهده 8449 شخص ليصبح مجموع مشاهديه 123173 شخص. ودخل فيلم The Legend of Hercules مباشرة في المرتبة الأولى مع 18686 مشاهد.