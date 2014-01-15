الشرطة التايلاندية: اليوم الثالث لـ«إغلاق بانكوك» سلمي

ذكرت الشرطة التايلاندية، الأربعاء، أن ثمة هجمات على زعيم المعارضة، وقوات الأمن، في اليوم الثالث لحملة مناهضة للحكومة، بالعاصمة بانكوك، اتسمت بالسلمية.

وأفادت الشرطة بأن قنبلة ألقيت على المجمع السكني، لأبهيسيت فيجاجيفا، زعيم «الحزب الديمقراطي» المعارض، الثلاثاء، مسببة أضرارًا دون إصابات، ويهدف الحزب، إلى شل العاصمة، من خلال إحتلال سبعة قطاعات رئيسية، والزحف نحو الوزارات والمكاتب، لمنع موظفي الحكومة من العمل، لحمل رئيسة الوزراء على الاستقالة من منصبها.

وذكر متحدث باسم مركز إدارة السلام والنظام، وهو هيئة حكومية للاستجابة للأزمات: «ألقينا القبض على بعض المشتبه بهم ونقوم باستجوابهم».

شهدت حملة «إغلاق بانكوك»، القليل من أعمال العنف، حتى الآن منذ أن بدأت الإثنين الماضي.