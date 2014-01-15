للرجال فقط .. الانشغال بحجم وطول القضيب يؤثر على الأداء الجنسى

أرسل "خ.م" (25 عاما) يسأل: هل من الممكن أن يقل طول العضو الذكرى فجأة، وهل يؤثر هذا على الأداء الجنسى؟ فمنذ سنة كان عضوى يبلغ حوالى 12 سم، أما الآن فأشعر أنه قد نقص حوالى 3 سم، فهل هذا حقيقى ويمكن أن يقل طوله فجأة، علما بأن تغذيتى جيدة وصحية، ولا أعانى من أمراض؟

طول القضيب لا يتغير فى أغلب الرجال، فهذا التفكير لا أساس طبى له، فطوله يظل كما هو، ونقصد هنا الطول الحقيقى له، لكن ما يظهر جليا أمام الشخص ويراه خارجيا قد تخونه عيناه فى طول قضيبه، ولكنه يظل كما هو على طوله الحقيقى، هذا ما أكدته الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الأمراض التناسلية.

وبالنسبة لهذه الحالة: المريض لا يعانى من أى قصر فى القضيب، فلا يمكن للقضيب أن يقل طوله وحجمه فجأة، ولكن قد يكون الشاب قد تعرض لزيادة كبيرة ومفرطة فى الوزن، وهذا ما أثر على قدرة الشاب على رؤية قضيبه كاملا، فالشحوم وزيادة حجم البطن قد تعطى إحساسا للرائى أن القضيب قد نقص حجمه، لعدم قدرته على رؤيته بوضوح، كما أن الشحوم تغير من شكله، وهذا هو السبب الوحيد الذى يعطى إحساسا للرجل بقصر قضيبه.

وحذرت الدكتورة ابتسام عمرو من تركيز الرجل تفكيره حول شكل القضيب وطوله، فمثل هذا الاعتقاد الخاطئ بأن العضو قد قل طوله، قد يعرضه للإصابة بنوع من التشتت الذهنى، مما قد يؤثر على أدائه الجنسى الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى ثقته فى قدراته وسلامة أعضائه.

وتضيف الطبيبة: يجب أن يطمئن هذا الشاب، ويتناول طعاما صحيا، ويمارس رياضته بشكل طبيعى، ولا يركز تفكيره حول طول عضوه، فهذا الأمر مفروغ منه، فلا يمكن لعضو أن يقصر، بل يظل على طوله وحجمه.

وطمأنت استشارى التناسلية المريض السائل بأنه لا يعانى من أى مشكلة، ولكن إذا كان يعانى من زيادة فى الوزن عليه التخلص منها سريعا، وإذا لم يعان منها فعليه طرد هذه الأوهام من عقله.

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