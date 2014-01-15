"ابن خلدون": استمرار التوجيه وعلانية التصويت وعدم استخدام الحبر أبرز انتهاكات اليوم الأول للاستفتاء

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة الأربعاء 15-01-2014 04:56

رصدت غرفة عمليات مركز "ابن خلدون" عددا من الانتهاكات بمحافظة القاهرة، منها تعليق لافتات تدعو للتصويت بنعم على لجنة مدرسة "علي ابن ابي طالب" بالحي السابع، مدينة نصر وبلاغ من الناخبين بمدرسة الازبكية الاعدادية يشكو منع القاضي دخولهم لاكثر من ساعتين دون سبب واتهامات له بالانتماء للاخوان، وفي مدرسة شبرا الثانوية بنات بشبرا البلد موظفة تدعوا للتصويت بلا وقامت باحداث مشاداة كلامية باللجنة رقم 157.

ورصدت الغرفة عدم وجود كشوف للناخبين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بالدقي، وكشوف الناخبين غير معلقة داخل لجنة مدرسة طه حسين الفندقية بالنزهة الجديدة، والمستشارة رئيسة اللجنة ترفض مساعدة الناخبين في استخراج أسمائهم وأرقامهم من الكشوف الموجودة معها داخل اللجنة الفرعية.

وأيضا عدم استخدام الحبر الفسفوري داخل لجنة مدرسة مركز معادن وتدريب شبرا بالقاهرة ويكتفي رئيس اللجنة بوضع علامة على بطاقة الرقم القومي.

وحررت مواطنة محضرا رقم 30243 ادارى قسم اول م نصر لمنعها من التصويت بعد اصرارها على التأكد من هوية القاضية بالجامعة العمالية لجنة 2.

وفي الجيزة، استخدام عبوة ناسفة في منطقة الكيت كات بالجيزة قبل التصويت لترهيب الناخبين. وقوع بعض أعمال عنف واشتباكات بين أعضاء جماعة الاخوان وقوات الامن بالقرب من محيط بعض اللجان بالجيزة والشرقية.

في الحوامدية، مجموعات تقوم بجمع بطائق من البسطاء بحجة إصدار بطاقات محو أمية لمنعهم من التصويت.

ووقعت اشتباكات بين عدد من الأهالى المؤيدين للدستور، وبعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقرية المنصورية بمنشأة القناطر، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، وهو ما تعاملت معه قوات الأمن.

وتقدم المواطن على قطب خبير ترميم آثار من قرية الشرفا الغربى مركز القناطر الخيرية – الجيزة، ببلاغ، قال فيه إن لجنة 37 نساء بالقرية يحدث فيها تلاعب من أحد المندوبين فى اللجنة، وذلك مع السيدات المسنات اللاتى يدخلن إلى اللجنة ويطلبن "نعم" للدستور، لكن المندوب يضع العلامة على خانة "لا"، مؤكدًا أنه أبلغ رئيس اللجنة بذلك.

الأهالي يبلغون عن قاضي لجنة بالقناطر الخيرية يسود البطاقات بـ"لا". وفي المنيب مدرسة جزيرة الدهب الاعدادية بنات.. لجنة 197.. وجود ورق ملقى على الارض داخل اللجنة لحزب الوفد والنور ورصدت الغرفة أعتداء علي إحدى المتابعين بلجان منطقة الشيخ زايد في 6 أكتوبر، حينما كانت تتفقد اللجان بموجب تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، وإن بعض السيدات اعتدين عليها بالشباشب والأيدي في اللجنة،.

وفي الاسكندرية بشارع مصطفي كامل بجوار نادي سموحة مسيرة نسائية بجوار اللجان الانتخابيه يقودها رجل لمنع المواطنين من التصويت وحثهم علي مقاطعة الانتخابات . وفي سموحة مجمع المدارس مجموعة من عناصر جماعة الاخوان تقوم بتعطيل الاهالي وافتعال مشاكل وتوزيع أوراق لا للدستور، بينما قام أعضاء جماعة الاخوان بمسيرة محدودة من منطقة سيدي بشر إلى جناكليس صباح اليوم وقام الأهالى بإيقافها.

ورصدت غرفة عمليات المركز عدم وجود حبر فسفوري في لجان منطقة محرم بك، والاستعاضة عنه بحبر ملون أحمر، وبمدرسة السادات الإعدادية رصد أحد الموظفين ويدعي خالد محمد احمد خليل يحث المواطنين للتصويت بلا وتم استبعاده، وفي المنتزه إطلاق نيران في محيط اللجان وادخال الناخبين داخل المدرسة واغلاق اللجنة لمدة نصف ساعة، وفي مدرسة أشرف الخوجة، القاضي رفض ختم أوراق التصويت رغم وجود ختم، وبمنطقة المندرة لجنة 125 بمدرسة أميرة السعيد، الموظف يمنع الناخبين من وضع الورق بنفسهم داخل صناديق الاقتراع، واشتباكات بمنطقة المنتزه بمدرسة علي جاد ولجنة انتخابية بسيدى بشر، وبمنطقة الرمل بالإسكندرية بين الناخبين وبين مسيرة للإخوان، قام الامن بفض الاشتباك، واشتباكات عنيفة بين الجيش ومتظاهرين وإطلاق رصاص حى بالاسكندرية، ولا توجد كشوف للناخبين داخل لجنة مدرسة أشرف الخوجة الابتدائية بحي سموحة بالأسكندرية. وعدم استخدام حاجز السرية داخل لجنة 71 – 72 بمدرسة أشرف الخوجة بسموحة.

وفي أسوان، مظاهرة للإخوان تدعو للمقاطعة بجوار كورنيش الدراسات الإسلامية، واشتباكات خفيفة بينهم وبين الأهالي وبين قوات الأمن، وفي منطقة النفق وحي السيل بوسط المدينة مسيرات للإخوان تحاول منع المصوتين وتحثهم على المقاطعة.

وفي سوهاج، هدوء نسبي بشارع 15 وعودة الناخبين للاحتشاد أمام اللجان والهتاف بهتافات مضادة للإرهاب والعنف، واختفاء كشوف الناخبين داخل لجنة مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية – مركز أخميم – سوهاج.

وفي المنصورة قام عدد من أعضاء الاخوان بقطع الطريق الدائرى بين قرية منية سندوب بالمنصورة والذى يربط بين محافظة الدقهلية والغربية ودمياط ، كما خرج قاضي اللجنة رقم 167و168 بمعهد شها الابتدائي الازهري دون توقف عملية التصويت، وفي اللجنة 70و71 تم تشغيل أغاني ورفع صور للسيسي، بمدرسة حمد بنين سندوب باللجنة 108 و109و110و111 منعوا دخول المراقبين، وفي مدرسة الثانوية الزراعية بالمنصورة باللجنة: 101-102-103 رصدت غرفة العمليات بطء سير العملية الانتخابية وزيادة شكوى المواطنين.

في محافظة بنى سويف، وقوع حالة وفاة للمواطن محمود جمعة بمركز ناصر ببنى سويف نتيجة أعمال العنف التى حدثت بين جماعة الاخوان وقوات الامن، وفي مركز ببا يتم منع السيدات من النزول من بيوتهن للإدلاء بأصواتهم من قبل الإخوان وتدخل الأهالي، وبالفعل نجحوا في مساعدة الكثير منهن للنزول والمشاركة في الاستفتاء، وعدم وجود سرية في عملية التصويت داخل لجان مدرسة جزيرة ببا الابتدائية ببني سويف.

وفي محافظة الغربية، قامت سيدة من جماعة الاخوان بتوجيه سباب لأفراد الشرطة والجيش والناخبين المتواجدين أمام مدرسة التجارة بنات بالمحلة الكبرى. وتم استبعاد 5 موظفين لتوجيهم الناخبين للتصويت بـ "لا"، وهناك حالة من التصويت جماعي بمدرسة الشهيد عبد الواحد أبو غارب بكفر الجنيدي بزفتى، ودعايا خارج اللجان من خلال المكبرات للتصويت بنعم واحد المتابعين يقوم بعمل الموظفين باللجان.

ورصدت غرفة العمليات عدم وجود كشوف للناخبين داخل لجنة مدرسة صادق الرفاعي بطنطا، وعدم استخدام أغلب الناخبين للحبر الفسفوري داخل لجان مدرسة وحدة سنبو الكبرى الابتدائية بزفتى.

وفي محافظة بورسعيد، قام سيدات أمام لجنة السيدات فى مدرسة القناة بحى شرق بتوجيه الناخبات للتصويت بلا.

وفي محافظة المنيا، قيام أعضاء جماعة الاخوان باطلاق شماريخ وقذائف مولوتوف فى محيط لجان مدرسة السلام الإعدادية بنين، وتوقف عمل اللجان لمدة ربع ساعة، وقد تم إﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻲ أﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ 6 ﻟﺠﺎﻥ، ﻭﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ أﻣﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ أﻣﺎﻡ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، كما رصدنا عدم وجود كشوف ناخبين معلقة داخل لجنة مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، وإطلاق شماريخ نارية بالقرب من لجنة مدرسة صلاح سالم مركز ناصربالمنيا.

وفي محافظة الاقصر عدم وجود كشوف للناخبين معلقة داخل لجنة مدرسة الأقصر الثانوية بنات.

وفي محافظة المنوفية رصدت غرفة العمليات عدم وجود كشوف ناخبين داخل لجنة مدرسة عرفة الخاصة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية. وتصويت جماعي داخل لجنة مدرسة شبين الكوم الاعدادية بنين بالمنوفية.

وفي محافظة أسيوط عدم وجود كشوف ناخبين داخل لجنة مدرسة المستشار سعد الابتدائية ديروط.

وفي محافظة الدقهلية، في لجان رقم :43-44-45-46-47-48 تم منع كل المراقبين من الدخول إلى اللجنة العامة من قبل نقيب جيش بحجة أن المراقبة تكون للانتخابات لا الاستفتاء، وفي مدرسة البلامون الابتدائية رقم اللجنة: 22-23.