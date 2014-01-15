التحالف المصري لمراقبة الاستفتاء يرصد محاولات ترهيب الناخبين واشتباكات بين الإخوان والأمن

كتب : محمود عباس الأربعاء 15-01-2014 05:14

في تقريره الرابع عن أحداث اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، رصد التحالف المصري لمراقبة الاستفتاء استمرار الانتهاكات والتجاوزات على نطاق واسع، مع استمرار أعمال العنف الموجه، حيث بلغ ضحايا اليوم الأول حتى الساعة السادسة 7 مواطنين، إلى جانب وجود محاولات لترهيب الناخبين بكل الطرق الممكنة وتعمد الاشتباك مع قوات الأمن في محافظات مختلفة.

ورصد مراقبو التحالف العديد من الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء حتى صدور هذا التقرير في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أعمال العنف والبلطجة

في محافظة الجيزة، رصد مراقبو التحالف توقف عمل لجان الاقتراع بالمجمع الازهري بالشوبك الشرقي بمركز الصف في حوالي الساعة الثانية نتيجة قيام عدد من انصار جماعة الاخوان باطلاق اعيرة نارية في المنطقة المحيطة لمقار الاقتراع لتفريق الناخبين وترهيبهم، ما دفع قوات الامن والجيش لمطاردتهم.

كما رصد مراقبو التحالف قيام انصار جماعة الاخوان بالاشتباك مع قوات الامن بالقرب من لجان منطقة الصف البلد مركز الصف لترهيب الناخبين.

وفي محافظة القاهرة، رصد مراقبو التحالف توقف عمل لجان الاقتراع بمدرسة حافظ ابراهيم بمدينة حلوان نتيجة قيام أحد الاشخاص باطلاق أعيرة نارية بالقرب من لجان الاقتراع مما دفع قوات الامن إلى مطاردته.

وفي محافظة سوهاج، رصد مراقبو التحالف اندلاع اشتباكات بين أنصار جماعة الاخوان وقوات الامن بمدينة سوهاج بشارع 15، ما أسفر عن إصابة مأمور قسم شرطة ثان وأمين شرطة ومجند شرطة.

وفي محافظة أسوان، رصد مراقبو التحالف قيام عدد من أنصار الإخوان بتنظيم مسيرة بمنطقة السيل بحث الناخبين على مقاطعة الاستفتاء، ما أسفر عن اشتباكات مع قوات الأمن.

وفي محافظة الدقهلية، رصد مراقبو التحالف قيام عدد من أنصار جماعة الإخوان بالتجمع أمام لجنة مدرسة عمر بن الخطاب بالمنصورة، لإعاقة دخول الناخبين للاستفتاء.

وفي محافظة الغربية، رصد مراقبو التحالف اندلاع اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن بمدينة بسيون، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الاشخاص (محمد عاطف 31 سنة ، مصطفى اشرف شعبان 18 سنة ، محمد جمال الجندي 18 سنة ، محمد احمد الهنداوي 16 سنة، رضا محمد سليم 30 سنة ) وضبط بحوزتهم رسم كروكي لمركز بسيون والشوارع المحيطة به وشماريخ.

ثانياً: التأثير على ارادة الناخبين ودعاية انتخابية

في محافظة القاهرة، رصد مراقبو التحالف تجمع عدد من انصار جماعة الاخوان بالتجمع بشارع أحمد الزمر بمدينة نصر وحث الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.

وفي محافظة شمال سيناء، رصد مراقبو التحالف قيام بعض الافراد التابعين لحملة تسمى مستقبل وطن بتوجيه الناخبين للتصويت بـ ” نعم” بلجان المدرسة الاعدادية بنين بالعريش المخصصة للوافدين ، وتكرر ذات الامر بمختلف اللجان بمدينة العريش.

ثالثا: أخطاء داخل اللجان

في محافظة شمال سيناء، رصد مراقبو التحالف تباطئ عملية التصويت في لجان مدرسة ابو بكر الصديق الاعدادية بالعريش بسبب تعديل كشوف الناخبين وتغيير اللجان، ما تسبب في تكدس الناخبين وتراشقهم بالألفاظ مع موظفي اللجان.

وفي محافظة المنوفية، رصد مراقبو التحالف تكدس الناخبين وتباطئ دخولهم باللجان (49، 50) بمدرسة المعهد الديني بالعراقية مركز الشهداء بسبب ضم اللجنتين لغياب أحد القضاة المشرف على اللجنة.

وفي محافظة دمياط، رصد مراقبو التحالف تكدس قرابة ألف ناخب أمام لجنة المعهد الديني الأزهري بنين بمدينة دمياط المقررة للوافدين نظرا لوجود لجنة واحدة لهم.

وفي محافظة الدقهلية، رصد مراقبو التحالف تكدس المئات من الناخبين أمام لجنة المعهد الديني المنصورة المخصصة للوافدين، ما تسبب في إعاقة دخولهم، وهو ما أجبر العديد منهم للرحيل بسبب قلة اللجان المخصصة للوافدين بالمحافظة.

رابعا: توقف مؤقت لعملية التصويت

في محافظة الجيزة، رصد مراقبو التحالف توقف عملية التصويت باللجان أرقام ( 52،53،54 ) بمدرسة أمير الشعراء ببرنشت، منذ الساعة الرابعة، بدعوى راحة المشرفين على الاستفتاء.