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مسؤول عسكري إيراني: نعتزم إنشاء وحدات من «الباسيج» في مصر

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قال قائد قوات التعبئة «الباسيج» في إيران، الجنرال محمد رضا نقدي، إن بلاده تسعى إلى تطويق إسرائيل.

وأضاف «نقدي»، حسبما نشرت جريدة «الشرق الأوسط»، الأربعاء، نقلا عن وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية إن «إيران تعتزم إنشاء وحدات لقوات الباسيج في الأردن ومصر، بعد أن خضنا تجربة تشكيل هذه القوات في فلسطين ولبنان».

وتابع: «تزايد مكونات الهيمنة الإيرانية في المنطقة يتزامن وانحسار الهيمنة الأمريكية فيها منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979».

ونقل المسؤول العسكري الإيراني عن مؤسس الثورة الإسلامية، آية الله الخميني، خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية في عقد الثمانينيات من القرن الماضي قوله: «ستؤدي هذه الحرب بين (إيران والعراق) إلى الانتصار، وفتح فلسطين»، مضيفًا: «سنقيم الصلاة في بيت المقدس بإمامة (آية الله خامنئي)».

وأشار قائد قوات «الباسيج» في إيران إلى الهزائم التي لحقت بإسرائيل في حرب الـ33 يومًا على لبنان، وحرب الـ22 يومًا، والثمانية أيام على قطاع غزة، وقال: «إن خطاب المقاومة وهو الإرث الأبدي الذي تركه لنا الإمام الخميني، والشهداء، سننتصر في نهاية المطاف».

جدير بالذكر أن «الباسيج» هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين، الذكور والإناث، أسسها «الخميني» في نوفمبر 1979.

وتتبع «الباسيج» الحرس الثوري الإيراني الذي يتبع بدوره إلى سلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.

كان لتلك الميليشيا نشاط بارز أثناء الحرب «العراقية الإيرانية» في الثمانينيات، ويبلغ عددهم حاليًا قرابة 90 ألف متطوع ومتطوعة.

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