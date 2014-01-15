«الشرق الأوسط»: «السيسي» ربما يترك منصبه آخر يناير للترشح للرئاسة

قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر، الأربعاء، نقلًا عن مصادر عسكرية وسياسية، لم تسمها، إن الأيام العشرة الأخيرة من يناير الجاري ربما تشهد تعديلًا وزاريًا محدودًا يخرج بموجبه الفريق أول عبدالفتاح السيسي من موقعه كوزير للدفاع، حتى يكون من حقه الترشح للرئاسة، ويُعيّن الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة، خلفًا له.

وأضافت الصحيفة: «قالت مصادر أخرى مقربة من الحكومة إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، ربما يعلن، وفقًا لهذا السيناريو، عن تعديل وزاري محدود يجري فيه تصعيد الفريق (صبحي) ليكون وزيرًا للدفاع، وخروج (السيسي) للاستعداد للمهمة الأكبر، وهي الترشح للرئاسة»، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري «لن يتضمن إقالة الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور الببلاوي، إلا بعد الانتهاء من إتمام المرحلة الانتقالية قبل منتصف هذا الصيف».

وتابعت: «تستعد تكتلات مدنية كبيرة تضم وزراء وقيادات برلمان سابقين، لحشد الجماهير للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير يوم 25 من الشهر الحالي، ومطالبة قائد الجيش بخوض انتخابات الرئاسة».

وقال مسؤول بحملة «كمل جميلك»: «أعتقد أن السيسي سيعلن في هذا اليوم أنه تحت أمر الشعب، أعتقد أن هذا سيكون يومي 25 و26 يناير الحالي».