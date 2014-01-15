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46 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية بسوريا أمس بينهم 10 سيدات و5 أطفال

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46 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية بسوريا أمس بينهم 10 سيدات و5 أطفال 46 قتيلا حصيلة العمليات العسكرية بسوريا أمس بينهم 10 سيدات و5 أطفال

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 46 شخصا فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية.

وذكرت الشبكة السورية التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الثلاثاء، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع، أدت إلى مقتل 18 شخصا فى ريف العاصمة دمشق، و11 فى حمص، و8 فى درعا، و3 فى حلب، و2 فى كل من حلب وحماة، وقتيل واحد فى كل من القنيطرة ودير الزور.

ولفتت الشبكة فى بيانها، إلى أن من بين القتلى 10 سيدات و5 أطفال، موضحة أن الهجمات المختلفة التى شنتها قوات النظام، أسفرت فى الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى فى صفوف المدنيين.

ومن جانبها، ذكرت لجان التنسيق المحلية السورية، فى بيان لها أيضا، أن وحدات تابعة للجيش السورى الحر، تمكنت من إنقاذ وتحرير 124 شخصا كانوا مسجونين فى محبس تابع لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) فى مدينة (جرابلس) بحلب شمال سوريا.

ولفت البيان إلى وقوع اشتباكات ضارية بين الجانبين فى محيط المركز الثقافى بالمدينة المذكورة، موضحا سيطرة (داعش) على مدينة (الباب) فى حلب بالكامل، وأن جزءً من مدينة (شيخ نجار الصناعية) التى تقع تحت سيطرة الجيش السورى الحر، وقعت تحت سيطرة (داعش).

وأوضح البيان أن القوات التابعة للناظم السورى قصفت بمدافع الهاون والصواريخ مناطق دوما وبرزة وجوبار ودارايا، التى تقع تحت سيطرة المعارضين بريف دمشق.

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