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الملابس القطنية للقضاء على التهابات الفخذين

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الملابس القطنية للقضاء على التهابات الفخذين الملابس القطنية للقضاء على التهابات الفخذين

يعانى الكثيرين من التهابات وتسلخات الجلد بين الفخذين وهو ما يسبب صعوبة بالمشى ببعض الأحيان، إلى جانب صعوبة بالحركة وتظهر عدد من الأعراض عند المعاناة من التسلخات، كوجود احمرار وتورم بعض الشىء ووجود ألم عند السير، كل ذلك يسبب مشاكل لدى من يعانى من التسلخ مع احتمالية الإصابة بالبكتيريا مما يسبب بعض الروائح الكريهة.

لذا ينصح دكتور كارم سعد الله استشارى الأمراض الجلدية، من يعانى من التسلخات بين القدمين بالاهتمام بالنظافة الشخصية مع الابتعاد عن استخدام الصابون الذى يسبب التهابات الجلد، والاهتمام بارتداء الملابس القطنية التى لا تسبب التهاب الجلد، مع الحرص على عدم تعريض القدمين للرطوبة وعدم الإكثار فى ركوب الدراجات التى من شأنها أن تسبب التهاب جلد الفخذين.

ولاشك أن الوزن الزائد يلعب دورا كبيرا فى الإصابة بالتهابات جلد الفخذين لذا لابد من العمل على تقليل الوزن مع ضرورة استخدام الكريمات المرطبة لتلك المنطقة وبقاءها جافة حتى لا تتعرض للمشاكل، ومن الأخطاء الشائعة التى تتم أن هناك بعض الأشخاص الذين يكثرون الهرش بتلك المنطقة الأمر الذى يسبب لهم بعض الأوجاع لأن هناك احتماليه لحدوث بعض الإصابات، فتكون نتيجتها عدم القدرة على السير لذا لابد من الاهتمام بحماية تلك المنطقة بالملابس القطنية التى لا تؤثر على الجلد.

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