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الولايات المتحدة ستبيع إسرائيل ست طائرات نقل عسكرية من طراز «في-22 أوسبري»

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الولايات المتحدة ستبيع إسرائيل ست طائرات نقل عسكرية من طراز «في-22 أوسبري» الولايات المتحدة ستبيع إسرائيل ست طائرات نقل عسكرية من طراز «في-22 أوسبري»

طائرات “في أوسبري 22″

أبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونجرس بمشروع عقد لبيع اسرائيل ست طائرات نقل عسكرية من طراز «في-22 أوسبري» الهجينة (نصف طائرة ونصف مروحية)، بقيمة اجمالية تبلغ 1,3 مليار دولار، كما أعلنت امس الثلاثاء الوكالة المسؤولة عن مبيعات السلاح الى الخارج حسبما أعلنت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوكالة انها ابلغت الكونغرس بهذه الصفقة أول من امس الاثنين، ما يعني انه امام الاخير مهلة 15 يوما للاعتراض عليها وإلا يصبح العقد نافذا.

وهذه الصفقة اضافة الى عقود تسلح اخرى تتناول خصوصا تزويد الدولة العبرية بصواريخ لا يكشفها الرادار وبطائرات تموين وانظمة انذار، أعلنها وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل في ابريل 2013 لمناسبة زيارة قام بها الى اسرائيل. ويومها قال الوزير الاميركي ان هذه العقود ترسل “اشارة واضحة جدا” الى ايران لمنعها من حيازة السلاح الذري.

وإضافة الى طائرات اوسبري تتضمن الصفقة التي ارسلت الى الكونغرس بيع الدولة العبرية 16 محركا وانظمة انذار رادارية وانظمة تصدٍ، كمعدات لتجهيز طائرات في-22 بها، وقطع غيار، كما اوضح بيان وكالة التعاون والدفاع والامن، المسؤولة عن مبيعات الاسلحة الى الخارج.

وبذلك ستصبح اسرائيل اول دولة تحصل على هذه الطائرة القادرة على الاقلاع عاموديا والتحليق بسرعة الطائرة الثابتة الجناح. وميزة هذه الطائرة ان المحركين المثبتين على جناحيها يتمتعان بالمقدرة على تغيير اتجاههما عاموديا وأفقيا، وهي قادرة على نقل 24 رجلا ويستخدمها حاليا سلاح مشاة البحرية المارينز وسلاح الجو.

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