"عمليات اتحاد شباب المؤتمر": أوراق غير مختومة في الجيزة.. ومقتل شخص في بني سويف

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين الأربعاء 15-01-2014 02:10

رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر الساعات الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور.. وذلك على النحو التالي:

أولا محافظة القاهرة:

القاهرة الجديدة:

قسم أول، لجنة مدرسة سيزا نبرواي: الإقبال متوسط ويلاحظ تكدس السيدات خارج المدرسة والسبب راجع لبطء الإجراءات.

مدرسة الفريق عبد المنعم واصل: تكدس كبير للسيدات والسبب راجع لبطء الإجراءات.

مدرسة القاهرة التجريبية: موظفين لجنة المغتربين لم يفتحو اللجان الا الساعة 11 صباحا بعد تدخل القوات المسلحة لفتح اللجان.

مدرسة صفية زغلول ومدرسة عمر مكرم والجامعة العمالية – الحي السادس – مدينة نصر: شهدت إقبال شديد من المصوتين في الساعات الأولى من الاستفتاء وسط تأمين مكثف من قبل قوات الشرطة والجيش.

مدرسة مصطفى كامل – مساكن الدويقة الجديدة: قوات الجيش تلقي القبض على شخص اقتحم صفوف الناخبين بدرجاته البخارية متعمدا اصابتهم مما أدى إلى حدوث اشتباكات بيه وبين المواطنين.

محافظة الجيزة:

لجنة 82 ، 83، 84 بمدرسة الزراعة بالجيزة: الأوراق غير مختومة والقاضي القائم على هذه اللجان لم يسمح للمراقبين المصريين بمتابعة الاستفتاء وسمح فقط للمراقبين والمراسلين الدوليين.

اللجان من 82 إلى 93 بمدرسة الزراعة بالجيزة: شهدت إقبالا كبيرا من المصوتين.

مدرسة الكرنك بمطقة فيصل: هناك بعض أوراق التصويت غير مختومة وتم رصد شخص يوجد معه "لاب توب" داخل المدرسة يستخرج منه بيانات للناخبين.

مدرسة ام الابطال بالهرم: اللجان 52، 53، 54 شهدت اقبال كبير من المصوتين.

محافظة سوهاج:

مقر قسم ثاني سوهاج : التصويت فوق المتوسط والأغلبية لكبار السن.

قرية إدفا: نسبة التصويت مرتفع.

قرية أولاد عزاز: نسبة التوصيت مرتفع.

قسم أول سوهاج: الإقبال أقل من المتوسط.

من الملاحظ هناك نشاط من عناصر جماعة الإخوان حيث قاموا بتعليق لافتات فجر هذا اليوم في معظم الأنحاء مكتوب عليها عبارة "قاطع دستور الراقصات" وشارات رابعة، وقام الأهالي بنزع هذه اللافتات.

محافظة بني سويف:

مركز ناصر: الأمن يفض تجمع عشرات من جماعة الإخوان في محيط مجمع اللجان ونتج عنها مقتل شخص يدعى محمود سيد جمعة 11 سنة من عناصر الإخوان حيث كان يحمل أسلحة بيضاء وزجاجات ملتوف.

محافظة قنا:

لجنة مدرسة مدينة العمال، اللجان من 54 إلى 62 لا يوجد بها كشوف ناخبين مما أدى إلى تذمر المصوتين وعزوف البعض منهم عن التصويت ومغادرة اللجان.

محافظة بورسعيد:

لجنة المغتربين لم تفتح أبوابها حتى الساعة 11 والنصف.

محافظة الفيوم:

قوات الشرطة تقوم بفض مسيرة لجماعة الإخوان بشارع بطل السلام كما قامت أيضا بفض مسيرة أخرى لهم بمركز يوسف الصديق، وألقت القبض على عدد من المشاركين بهذه المسيرة.

كما تم ضبط احد المصوتين يحمل مطواه أمام لجنة رقم 80 بمركز سنورس، وقامت قوات الأمن بالتحفظ عليها وأخلت سبيله.

محافظة البحيرة:

تلاحظ وجود عناصر تندس في طوابير المصوتين دون وجود نية للتصويت، والغرض إحداث تكدس وتعطيل عملية التصويت، وذلك في مدرسة الشهيد فوزي إبراهيم بقرية سيدى غازي بكفر الدوار والمدرسة الإعدادية بحوش عيسى.

محافظة الدقهلية:

مركز السنبلاوين: اللجان 139 و140 القاضي القائم على هاتين اللجنتين يتعمد إبطال تصويت كبار السن حينما يطلبو المساعدة في عملية التصويت.

مدرسة الشهيد فوزي إبراهيم بسيدي غازي: هناك موظف يقوم بتوجيه الناخبين داخل اللجنة للتصويت بـ "لا" والقاضي لم يتخذ ضده أي إجراء رغم تعدد شكاوى المصوتين لدى القاضي.

محافظة بني سويف:

حرق مدرعة تابعة للقوات المسلحة عن طريق بعض عناصر جماعة الإخوان في شارع صلاح سالم – بندر بني سويف – والأهالي تسيطر على الحريق.

محافظة الإسماعيلية:

مدرسة 24 أكتوبر الابتدائية بقسم ثالث إسماعيلية: تأخر فتح مقر اللجان لمدة 20 دقيقة، ولوحظ صعوبة دخول الناخبين لبطء الإجراءات.

مدرسة النصر الإعدادية ومدرسة الشهيد جواد حسني، قسم ثاني إسماعيلية، شهدت إقبال شديد من المصوتين وخاصة من السيدات.

المعهد الديني بمدينة فايد: الإقبال شديد من المصوتين وسط كثافة تأمينية من قوات الشرطة والجيش.

مدرسة المعدات الثقيلة صنايع بقسم حي ثاني: لوحظ تكدس عدد كبير من المصوتين والقضاة قاموا بتسهيل دخولهم خاصة القضاة القائمين على لجان 28 و29، كما لوحظ إقبال شديد من المصوتين الأقباط وتزايد عدد السيدات عن الرجال، كما لوحظ أيضا الاهتمام الشديد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التسهيلات لهم.

محافظة المنوفية: منع دخول المراقيين في لجنتي 24 و25 بدائرة منوف بمدرسة الثانوية العسكرية بنين رغم وجود تصريح من اللجنة العليا للانتخابات معللين بضرورة تصريح مكتوب من الوحدة المحلية.